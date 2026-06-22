Aseguran Oficina Donde Vendían Permisos Apócrifos para Circular Sin Placas en SLP

Una oficina donde presuntamente se elaboraban y vendían permisos falsos para circular sin placas fue asegurada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre esta actividad ilegal.

De acuerdo con la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, durante el operativo fue detenida una mujer de 22 años, quien presuntamente estaría relacionada con la elaboración y venta de estos documentos apócrifos.

¿Dónde operaba esta oficina y qué encontraron las autoridades?

El inmueble fue localizado sobre el bulevar San Luis, en el fraccionamiento Condominios Glorieta, donde agentes de la Policía de Investigación aseguraron documentación y equipo de cómputo utilizado presuntamente para generar los permisos falsos.

Según las primeras investigaciones, los documentos eran ofrecidos a través de este establecimiento por un costo aproximado de 150 pesos, engañando a ciudadanos que buscaban regularizar la situación de sus vehículos.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de la persona detenida y esclarecer si existen más involucrados en esta red de permisos apócrifos.

Finalmente, la titular de la dependencia hizo un llamado a la población para evitar adquirir este tipo de documentos fuera de los canales oficiales, ya que además de ser ilegales, podrían representar una estafa para quienes los tramitan.