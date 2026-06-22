Aseguran Oficina Donde Vendían Permisos Apócrifos para Circular Sin Placas en SLP

La Fiscalía de San Luis Potosí aseguró una oficina donde presuntamente se elaboraban y vendían permisos apócrifos para circular sin placas por 150 pesos.

Fiscalía Detecta Oficina que Ofrecía Permisos Falsos para AutosFoto: N+

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Permisos apócrifos por 150 pesos: Fiscalía de San Luis Potosí desmantela oficina ilegal. Evita estafas, conoce los detalles de esta operación.

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