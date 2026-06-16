Confirman la Primera Defunción por Calor en San Luis Potosí; Esto Sabemos

San Luis Potosí reporta una defunción, 15 casos de deshidratación y cinco golpes de calor durante la actual temporada de altas temperaturas.

Reportan una Muerte y 20 Afectaciones por Calor en SLPFoto: N+

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San Luis Potosí registra su primera defunción por calor: un hombre de 84 años. Además, 15 casos de deshidratación y 5 golpes de calor. ¿Cómo protegerse ante las altas temperaturas?

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Impacto del calor extremo en San Luis Potosí: Una defunción