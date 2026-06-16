Confirman la Primera Defunción por Calor en San Luis Potosí; Esto Sabemos

San Luis Potosí registró una defunción relacionada con las altas temperaturas durante la presente temporada de calor, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

¿Cuál es el saldo que han dejado las temperaturas extremas en la entidad?

El informe señala que hasta el momento se han contabilizado 15 casos de deshidratación y cinco casos de golpe de calor, además de una muerte asociada a las condiciones climáticas.

La defunción corresponde a un hombre de 84 años de edad, originario del municipio de Tamasopo, cuyo fallecimiento fue atribuido a complicaciones derivadas de la exposición a las altas temperaturas.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias reportan 786 casos de afectaciones a la salud relacionadas con el calor y un total de 21 defunciones durante la actual temporada.

Las entidades con el mayor número de fallecimientos son Baja California, Chiapas y Veracruz, mientras que San Luis Potosí figura entre los estados que han registrado al menos una muerte vinculada a las temperaturas extremas.

Ante este panorama, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y prestar especial atención a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.