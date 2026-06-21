Liberan a Christian “N”, Tercer Creador de Contenido Detenido en San Luis Potosí

Christian “N”, tercer creador de contenido que permanecía detenido en San Luis Potosí recuperó su libertad este fin de semana, luego de que un juez autorizara la suspensión condicional del proceso que enfrenta por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.

Se trata de Christian “N”, administrador de una página de contenido digital en Ciudad Valles, quien fue detenido el pasado 21 de mayo por agentes de la Fiscalía General del Estado. Aunque el proceso penal continuará su curso, el imputado podrá enfrentarlo en libertad tras cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Detenciones de Periodistas y Creadores de Contenido en San Luis Potosí

El caso de Christian “N” ocurre semanas después de la detención de otros periodistas y creadores de contenido en San Luis Potosí, procesos que generaron preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La Fiscalía estatal informó que al menos tres personas fueron investigadas y detenidas por distintos delitos relacionados con publicaciones y contenidos difundidos en plataformas digitales.

La detención de comunicadores provocó cuestionamientos sobre el alcance de las recientes reformas al Código Penal del estado y su posible impacto en el ejercicio periodístico. Diversos sectores solicitaron que los procedimientos judiciales se desarrollaran con respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, mientras las autoridades sostuvieron que los casos fueron integrados conforme a la legislación vigente.