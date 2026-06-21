Liberan a Christian “N”, Tercer Creador de Contenido Detenido en San Luis Potosí

Christian “N”, tercer creador de contenido detenido por la Fiscalía de San Luis Potosí, fue liberado este fin de semana.

Liberan a Christian “N”, Tercer Creador de Contenido Detenido en San Luis PotosíFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Christian 'N', creador de contenido en San Luis Potosí, fue liberado tras ser detenido por usurpación de funciones. ¿Qué significa esto para la libertad de expresión en el estado?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+