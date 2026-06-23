Resultados Seguro de Desempleo CDMX: ¿Cuándo Salen y Dónde Consultar Folios Aprobados 2026?

La Secretaría del Trabajo de CDMX abrió el registro al Seguro de Desempleo, pero apúrate porque sólo estará disponible hasta las 23:59 horas de este martes.

Seguro Desempleo CDMX 2026. Dónde Consultar Resultados y Folios AprobadosEs hoy, es hoy. Ya está abierto el Registro del Seguro de Desempleo CDMX 2026, y te decimos cuándo y dónde saldrán los resultados. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cuándo Salen y Dónde Consultar los Resultados y Folios Aprobados del Seguro de Desempleo CDMX? 2026