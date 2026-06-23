Resultados Seguro de Desempleo CDMX: ¿Cuándo Salen y Dónde Consultar Folios Aprobados 2026?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de Ciudad de México (STyFE) abrió hoy el registro del Seguro de Desempleo 18 a 64 años. Y los hombres y mujeres que se registraron ya se preguntan cuándo salen los resultados y dónde dan a conocer los folios que fueron aprobados en 2026.

La convocatoria sólo estará disponible por 24 horas, tras abrir a las 00:00 horas de este martes 23 de junio de 2026. Si estás interesado en aplicar, también te dijimos cuáles son los documentos necesarios para completar el proceso de registro.

Uno de los requisitos obligatorios para iniciar el trámite en la plataforma del "Seguro de Desempleo CDMX" es la cuenta Llave CDMX. En dicho sitio web también adjuntas tu documentación en formatos PDF, JPG y PNG.

¿Cuándo salen los resultados del Seguro de Desempleo CDMX 2026?

Las Reglas de Operación del Programa (ROP) Seguro de Desempleo establecen que las solicitudes que cumplan con los requisitos, documentación necesaria y folio de registro serán sometidas a aprobación del Comité Calificador de Solicitudes.

El tiempo máximo de respuesta a la incorporación al Programa de la Ciudad de México (CDMX) es de 30 días hábiles posteriores a la fecha de registro en la plataforma. Es decir el próximo 23 de julio de 2026.

Aunque, la STyFE de Ciudad de México advirtió que este plazo podría ampliarse según la carga de solicitudes y complejidad técnica de cada uno de los casos.

¿Dónde consultar los Folios Aprobados del Seguro de Desempleo CDMX?

Los folios aprobados de los solicitantes que fueron aceptados al programa serán publicados por la Dirección Ejecutiva del Seguro de Desempleo en la página de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo: http://www.trabajo.cdmx.gob.mx, así como en el micrositio del Programa Social Seguro de Desempleo, http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx.

Si aplicaste, es tu responsabilidad verificar la publicación de tu folio aprobado en los canales antes mencionados alrededor de los últimos días del mes de julio.

En caso de alguna duda o aclaración, te puedes acercar al Área de Atención Ciudadana del Seguro de Desempleo, ubicada en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. El horario de servicio es de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

En este enlace puedes verificar los Folios Aprobados del Seguro de Desempleo 2025 en CDMX.

¿Por cuánto tiempo pagan el Seguro al Desempleo en 2026?

Tal como te adelantamos, este programa deposita 3,566.22 pesos mensuales a sus beneficiarios a través de transferencia interbancaria. Monto que se incrementó a partir de este Ejercicio Fiscal 2026.

Las Reglas de Operación del programa indican que se depositará por un máximo de tres meses, es decir que en total recibirán un monto máximo de 10,689.66 pesos.

SARR