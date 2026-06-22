Registro Seguro de Desempleo: ¿Cuándo y A Qué Hora Abre Apoyo de 18 a 64 años en CDMX?

La CDMX abrirá su primera convocatoria de registro para hombres y mujeres de 18 a 64 años, te damos a conocer los detalles para solicitar el apoyo Bienestar por 3,566 pesos

Persona busca trabajo. Seguro de Desempleo CDMX 18 a 64 AñosEn Junio 2026 abrirá una nueva convocatoria para hombres y mujeres que desean aplicar al Seguro de Desempleo CDMX, conoce los detalles. Foto: Cuartoscuro.

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