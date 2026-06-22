Registro Seguro de Desempleo: ¿Cuándo y A Qué Hora Abre Apoyo de 18 a 64 años en CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) abrirá en junio de 2026 su primera convocatoria al Seguro del Desempleo para hombres y mujeres de 18 a 64 años. Y en N+ te adelantamos cuándo y a qué hora inicia el registro al Apoyo del Desempleo del Bienestar.

La convocatoria dada a conocer por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México indica que entre los requisitos obligatorios para el solicitante está la Llave CDMX.

El registro se realiza en la plataforma en línea del "Seguro de Desempleo CDMX", donde debes adjuntar tu información en formato PDF, JPG o PNG, según sea el caso.

Aunque no es el único Apoyo por Desempleo con registro abierto, en una nota previa te dimos a conocer los requisitos para aplicar al Seguro del Desempleo Edomex 2026. Y te explicamos cómo descargar el FUB, requisito obligatorio para aplicar.

¿Cuándo y a qué hora abre Registro al Seguro del Desempleo CDMX 2026?

El registro al Seguro de Desempleo CDMX para que hombres y mujeres llenen la convocatoria iniciará la medianoche de este martes 23 de junio 2026.

Según información oficial se realizará a partir de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del mismo 23 de junio 2026, por lo que debes reunir tus documentos y llenar el formulario en línea con prioridad.

El programa que entrega 3,566 pesos mensuales está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 64 años y 9 meses que residen en CDMX y por razones ajenas a ellos se hayan quedado sin trabajo formal de manera temporal o definitiva a partir del 1 de enero o en los dos años previos al ejercicio fiscal vigente.

Link para hacer registro al Seguro de Desempleo de CDMX

Para iniciar el proceso de solicitud de este apoyo del Bienestar, debes ingresar a la plataforma en línea del programa "Seguro del Desempleo" en este enlace: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo.

Entre los documentos que debes adjuntar en formato PDF, PNG o JPG están los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo protesta de Decir Verdad.

Si deseas aplicar no debes ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México similar o análogo con ayuda económica. Tampoco aplica para quienes perciben algún tipo de ingreso por jubilación, pensión o subsidio igual o mayor al que entrega el programa.

¿Cuánto da el Seguro de Desempleo CDMX y por cuánto tiempo?

Aquellas personas que resulten seleccionadas recibirán un apoyo económico por 3,566.22 pesos mensuales.

Las Reglas de Operación del Programa establecen que éste se entregará hasta por tres meses a través de transferencia bancaria. Es decir, que en total por el tiempo que estén suscritos al programa recibirán un máximo de 10,698.66 pesos.

En caso de tener dudas sobre el programa y los requisitos específicos, puedes establecer contacto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de CDMX en los números 55 5709 3233 y 55 5038 0200, extensiones 1011,1013, 1014, 1015, 1018, 1100, 3043 y 7001.

Los horarios de atención ciudadana de la STyFE CDMX son de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

SARR