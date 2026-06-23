Seguro de Desempleo CDMX: ¿A Qué Hora Cierra Registro de Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años Hoy?
Consulta a qué hora termina el registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar y cómo pedir el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años
El Seguro de Desempleo Bienestar ofrece un apoyo de 3,566 pesos mensuales. Foto: Trabajo CDMX
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) abrió el registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar hoy 23 de junio 2026, y para que no desaproveches esta oportunidad, acá en N+ te decimos a qué hora cierra la plataforma y cómo hacer la solicitud del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años.
Uno de los apoyos para personas de 18 a 64 años más esperados del año abrió inscripciones para aquellos capitalinos que perdieron su trabajo en los últimos meses con el objetivo de otorgar una ayuda económica de 3,566 pesos mensuales que les permita incorporarse nuevamente al mercado laboral.
¿A qué hora termina registro del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX Hoy?
El registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX inició a las 00:00 horas de este martes 23 de junio 2026 y terminará hasta el último minuto del día, es decir a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.
De esta manera, los hombres y mujeres de 18 a 64 años solo tendrán un día para realizar su solicitud de incorporación al programa de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX, de ahí que se recomienda hacer la inscripción cuanto antes y tener paciencia pues el sitio web puede llegar a saturarse.
¿Cómo hacer registro del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX?