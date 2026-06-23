Seguro de Desempleo CDMX: ¿A Qué Hora Cierra Registro de Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años Hoy?

Consulta a qué hora termina el registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar y cómo pedir el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años

Checa A Qué Hora Cierra Registro del Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 18 a 64 AñosEl Seguro de Desempleo Bienestar ofrece un apoyo de 3,566 pesos mensuales. Foto: Trabajo CDMX

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