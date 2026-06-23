Seguro de Desempleo CDMX: ¿A Qué Hora Cierra Registro de Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años Hoy?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) abrió el registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar hoy 23 de junio 2026, y para que no desaproveches esta oportunidad, acá en N+ te decimos a qué hora cierra la plataforma y cómo hacer la solicitud del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

Uno de los apoyos para personas de 18 a 64 años más esperados del año abrió inscripciones para aquellos capitalinos que perdieron su trabajo en los últimos meses con el objetivo de otorgar una ayuda económica de 3,566 pesos mensuales que les permita incorporarse nuevamente al mercado laboral.

Actualmente el programa de Apoyo al Desempleo Bienestar de Edomex también cuenta con registro abierto en estos días de junio, y si te interesa inscribirte, en notas previas ya te dijimos cuáles son los requisitos y quiénes sí y no pueden solicitar la ayuda de hasta 9 mil pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

¿A qué hora termina registro del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX Hoy?

El registro en línea del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX inició a las 00:00 horas de este martes 23 de junio 2026 y terminará hasta el último minuto del día, es decir a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.

De esta manera, los hombres y mujeres de 18 a 64 años solo tendrán un día para realizar su solicitud de incorporación al programa de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX, de ahí que se recomienda hacer la inscripción cuanto antes y tener paciencia pues el sitio web puede llegar a saturarse.

¿Cómo hacer registro del Seguro de Desempleo Bienestar CDMX?

Para realizar la inscripción al Apoyo Bienestar de hombres y mujeres de 18 a 64 años, debes ingresar a la plataforma en línea del programa "Seguro del Desempleo" en este enlace: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/ e iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes, deberás crear primero esta cuenta.

Una vez que inicies sesión con tu cuenta Llave CDMX deberás iniciar el registro del Seguro del Desempleo 2026 y tendrás que adjuntar los siguientes documentos en formato PDF, PNG o JPG:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo protesta de Decir Verdad.

PPP