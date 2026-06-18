Registro Apoyo de Desempleo Bienestar Junio 2026: ¿Quiénes Sí y No Pueden Pedir $9,000?

Checa si estás en la lista de personas que pueden pedir el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años y quiénes no lo podrán solicitar

Quiénes Sí y No Pueden Hacer Registro Apoyo Desempleo Bienestar en Junio 2026El Apoyo de Desempleo Bienestar ofrece una ayuda de 3,000 pesos en tres ocasiones. Foto: Secretaría del Trabajo Edomex

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