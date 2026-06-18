Registro Apoyo de Desempleo Bienestar Junio 2026: ¿Quiénes Sí y No Pueden Pedir $9,000?

El Apoyo de Desempleo del Bienestar abrirá registro en los próximos días de junio 2026, y si te interesa inscribirte a este programa, acá te decimos quiénes sí y no pueden solicitar la ayuda de la Secretaría del Trabajo del Estado de México (Edomex).

Se anunció la convocatoria de uno de los apoyos más esperados de los mexiquenses, ya que este programa para hombres y mujeres de 18 a 64 años ofrece una ayuda económica de hasta 9 mil pesos, y en una nota previa ya te explicamos cómo descargar el FUB para hacer el registro.

¿Quiénes pueden registrarse al Apoyo Desempleo Bienestar?

Si te interesa hacer tu registro al Apoyo de Desempleo Bienestar Edomex 2026, primero debes asegurarte de cumplir con los siguientes requisitos en su totalidad para poder solicitar la ayuda de 3,000 pesos hasta en tres ocasiones:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 a 64 años de edad.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses.

En caso de cumplir con todos los requisitos de la convocatoria Apoyo de Desempleo Bienestar 2026, tienes dos opciones para realizar el registro, uno en línea en la página oficial de la Secretaría del Trabajo Edomex del 22 de junio al 5 de julio, y otro de forma presencial en las Oficinas Regionales de Empleo, del 22 al 26 de junio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas. Aquí puedes consultar las ubicaciones de los módulos. Estos documentos piden:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte, cartilla de identidad postal, licencia de conducir expedida en el Estado de México.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica, con vigencia no mayor a 3 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet, gas o estado de cuenta) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente requisitado.

Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifieste su voluntad de incorporarse al mercado laboral formal y no ser persona beneficiaria de algún programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios o en especie.

Acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses, mediante alguno de los documentos siguientes:

Constancia laboral en la que mencione haber laborado para alguna empresa o institución. Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliada(o). Documento que emita alguna autoridad competente en materia laboral, en la cual se exponga haber laborado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en un procedimiento legal.

¿Quiénes no pueden hacer registro al Apoyo Desempleo Bienestar?

Si te encuentras en alguno de los casos que se enlistan aquí lamentamos decirte que no puedes solicitar la ayuda económica de 3,000 pesos mensuales, que se otorga hasta por tres ocasiones, además del apoyo a la vinculación laboral:

Menores de 18 años y adultos mayores de 65 años.

Personas que cuentan con un trabajo formal.

Hombres y mujeres que perdieron su trabajo hace más de 18 meses.

Personas que no viven en el Estado de México.

Extranjeros que no cuenten con carta de naturalización mexicana.

Personas beneficiarias de algún programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios o en especie.

PPP