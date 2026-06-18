Estatus de Pago Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Cuánto Cobras en tu Tarjeta en Junio 2026?

Si quieres checar tu estatus de pago Mujeres con Bienestar 2026, acá te decimos quiénes cobran y de cuánto es el apoyo que darán en junio

Estatus de pago Mujeres con Bienestar 18 a 59 años de cuánto es el apoyo que dan en junio 2026La beneficiarias con Tarjetas Mujeres con Bienestar va a cobrar su apoyo en junio 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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