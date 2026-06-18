Estatus de Pago Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Cuánto Cobras en tu Tarjeta en Junio 2026?

Ya está en marcha el tercer pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad y para todas las personas que no saben cómo checar su estatus de depósito en el Edomex, acá te decimos quiénes cobran y de cuánto es el apoyo que darán en la tarjeta en junio 2026.

A inicios de la semana, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero dio a conocer el calendario de pagos Mujeres con Bienestar 2026 y en una nota ya te dijimos quiénes cobran del 18 al 23 de junio, pues la dispersión se realiza por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Revela Avances del Programa de Vivienda para el Bienestar

¿Cómo checar mi estatus de pago Mujeres con Bienestar?

El tercer pago corresponde al bimestre de mayo-junio y las beneficiarias de continuidad, como las que recién recibieron su tarjeta Mujeres con Bienestar van a poder cobrar el apoyo económico. Como tal no es posible el estatus de tu depósito, pero gracias a que el delegado de Bienestar Edomex anunció el calendario con las fechas de pago, los días de dispersión por letra son los siguientes:

Miércoles 17 de junio 2026: Cobran las letras A y B.

Jueves 18 de junio 2026: Letras C, D, E, F.

Viernes 19 de junio 2026: Letras G, H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio 2026: Letras M, N, Ñ, O, P, Q.

Martes 23 de junio 2026: Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Si eres beneficiaria y ya cuentan con tu medio de pago, recuerda que es importante tener activa tu tarjeta, de lo contrario no podrás cobrar ningún apoyo. Si aún no tienes este paso completado, en la página oficial de Mujeres con Bienestar vienen los pasos a seguir.

¿De cuánto es el apoyo que dan en tarjeta Mujeres con Bienestar en junio 2026?

Aunque hubo rumores de que muchas beneficiarias iban a recibir un pago doble, Juan Carlos González Romero aclaró en un video que la cantidad que será depositada a cada beneficiaros durante el mes de junio es de 2,500 pesos, monto oficial que se otorga cada bimestre.

Con este pago Mujeres con Bienestar, la secretaría del Edomex se pone al corriente con los depósitos del año. Una vez completada la dispersión de junio 2026, el siguiente apoyo caerá en el bimestre de julio-agosto, posiblemente en el octavo mes del año.

AOL