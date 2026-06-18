Mujeres con Bienestar Edomex Entrega 2500 Pesos Cada 2 Meses: Quiénes Cobran del 18-23 de Junio

Si ya cuentas con tu Tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex de 18 a 59 años de edad, recuerda que el programa entrega 2,500 pesos cada dos meses y las autoridades ya anunciaron las fechas de pago del tercer bimestre, por eso acá te decimos quiénes cobran el apoyo del 18 al 23 de junio 2026.

El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero fue el encargado de anunciar el calendario de pagos del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años. Además de este depósito, en una nota ya te contamos del registro para personas de 18 a 64 años que está abierto este mes y el link para que puedas solicitarlo.

¿Quiénes cobran pago Mujeres con Bienestar del 18 al 23 de junio 2026?

Las personas que van a recibir el apoyo de 2,500 pesos son todas aquellas que tienen activa su tarjeta Mujeres con Bienestar 2026. La dispersión del dinero se hará por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias:

Miércoles 17 de junio 2026: Cobran las letras A y B.

Jueves 18 de junio 2026: Letras C, D, E, F.

Viernes 19 de junio 2026: Letras G, H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio 2026: Letras M, N, Ñ, O, P, Q.

Martes 23 de junio 2026: Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

La entrega del apoyo se va a suspender durante dos días, el sábado 20 y domingo 21 de junio 2026, esto porque son consideradas fechas de descanso para el personal de la Secretaría de Bienestar Edomex. El depósito se reanuda el próximo lunes si mayores inconvenientes.

¿Cómo activar mi tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias que ya cuentan con su tarjeta y que desean activarla para comenzar a cobrar su apoyo de 2,500 pesos bimestrales, tienen dos opciones para habilitar el medio de pago, una es por internet y la otra por teléfono. A continuación te explicamos cada una:

Activar tarjeta de Mujeres con Bienestar por internet

Ingresa a la plataforma cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. Da clic en “Registrarme”. Crea un usuario con tu correo electrónico y número de teléfono. Debes usar los mismos datos que ingresaste en tu solicitud. Crea una contraseña y confírmala. Lee y autoriza los términos y condiciones y aviso de privacidad. Ingresa los datos de tu tarjeta que se te solicitan.

Una vez que completados los pasos anteriores, deberás esperar unos minutos, pues recibirás un correo de confirmación para que sepas que tu cuenta está lista y que ya puedes usar tu tarjeta. Este mismo proceso lo puedes realizar en la App de Programas del Bienestar.

Activar tarjeta de Mujeres con Bienestar por teléfono

Llama al número 55 9370 0924. Selecciona la opción 2. Ingresa el número de cuenta. Marca la opción 2 y luego la opción 1. Solicita al asesor la activación de tu tarjeta.

Con la tarjeta activada aseguras la llegada del pago de Mujeres con Bienestar en junio 2026, el cual será de 2,500 pesos por persona en el Edomex.

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