Mujeres con Bienestar Edomex Entrega 2500 Pesos Cada 2 Meses: Quiénes Cobran del 18-23 de Junio

Inició el pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años y si tienes tu tarjeta ya puedes saber cuándo te toca cobrar el apoyo de 2,500 en junio 2026

Mujeres con Bienestar entrega 2,500 pesos cada dos meses quiénes cobran 18 al 23 de junio 2026El programa Mujeres con Bienestar Edomex inicia el pago del tercer bimestre en junio 2026. Foto: Juan Carlos González

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