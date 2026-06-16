Horario del Banco Bienestar y Módulos para Recoger Tarjeta en Junio 2026: ¿A Qué Hora Cierran?

Para que sepas los horarios de la entrega de tarjetas del Bienestar, aquí puedes consultar a qué hora abren y cierran las sucursales y los módulos

Checa a qué hora abren y cierran Banco del Bienestar y Módulos para Recoger TarjetaLa entrega de las tarjetas del Bienestar se realizará del 15 al 21 junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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