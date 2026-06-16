Horario del Banco Bienestar y Módulos para Recoger Tarjeta en Junio 2026: ¿A Qué Hora Cierran?

Inició la entrega de las tarjetas de la Pensión Bienestar en junio 2026 y si te toca recoger la tuya, acá te decimos los horarios del Banco Bienestar y de los módulos en los que se está realizando la distribución de los medios de pago, con lo cual podrás saber a qué hora debes acudir por el tuyo.

Del lunes 15 al domingo 21 de junio, se realizará el reparto de tarjetas del Bienestar para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que se registraron en abril 2026, por lo que estas personas deben estar pendientes de un importante aviso para poder asegurar su apoyo económico.

Horario Banco Bienestar: ¿A qué hora abre y cierra?

Las más de tres mil sucursales que hay del Banco del Bienestar en México cuentan con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Mientras que el servicio de cajeros automáticos para retirar dinero o consultar el saldo está disponible las 24 horas del día.

Si aún no sabes dónde está tu sucursal más cercana, puedes consultar la ubicación de los bancos en tu localidad en el siguiente enlace: directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/. Ahí puedes realizar la búsqueda seleccionando tu entidad y municipio o con tu ubicación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

Horarios de los módulos de la entrega de tarjetas del Bienestar

Los módulos en los que se está realizando la distribución de tarjetas de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y de Mujeres de 60 a 64 años en junio 2026, no cuentan con un horario fijo establecido, ya que esto es definido por cada sede de reparto.

Sin embargo, algunos de los horarios más comunes que tienen los módulos del Bienestar son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, aunque se recomienda poner atención, ya que algunos suelen cerrar un poco más temprano, entre las 2 o las 3 de la tarde.

¿A qué hora debo recoger mi tarjeta del Bienestar?

Los beneficiarios que están a la espera de recibir su tarjeta deben consultar el horario exacto en el que deben acudir por su plástico a los módulos del Bienestar, en el siguiente enlace: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS.bienestar/. Ahí solo deben escribir su CURP.

También podrán saber a qué hora deben recoger su tarjeta del Bienestar a través de un mensaje de texto SMS que les llegará al número celular que dejaron como medio de contacto en el registro, en el se especificará la fecha, sede y horario para recoger su plástico.

Toma en cuenta que es importante que acudas a tu cita de manera puntual, con tu comprobante de registro y tu identificación oficial vigente en original y copia para que no tengas contratiempos en la entrega de tu tarjeta en la que recibirás tu Pensión Bienestar.

Te recomendamos estar pendiente de los canales oficiales de información de la Secretaría de Bienestar para conocer todo lo relacionado a la entrega de tarjetas como horarios y las ubicaciones de los módulos, así como los próximos registros a los programas sociales.

PPP