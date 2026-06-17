Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar de Junio 2026: ¿Cuándo Depositan? Fechas por Letra

Juan Carlos González Romero anunció el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar de junio 2026 y para que sepas cuándo cae tu apoyo económico de 2,500 pesos, acá te traemos las fechas en las que se depositará a cada letra.

Además del pago, hay buenas noticias para las mexiquenses de 18 a 59 años, ya que se pueden registrar a un nuevo programa y en una nota previa ya les dijimos cómo hacer el registro y el link para la inscripción en línea.

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¿Cuándo depositan Mujeres con Bienestar en junio 2026?

El pago de Mujeres con Bienestar Edomex, correspondiente al tercer bimestre del año, es decir el de mayo-junio 2026, se realizará a partir de hoy 17 de junio y terminará el próximo martes 23 de junio.

De esta manera, la dispersión se hará en cinco días a todas las beneficiarias del programa de la Secretaría de Bienestar Edomex, quienes recibirán directamente en su tarjeta su apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

"Les comparto una excelente noticia. Por instrucciones de nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se estará realizando la dispersión del recurso correspondiente al tercer bimestre del año", dijo Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar Edomex.

Calendario Mujeres con Bienestar Junio 2026

Los pagos de Mujeres con Bienestar Edomex se realizará en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido. Este es el calendario oficial que presentó Juan Carlos González Romero:

17 de junio: Letras A y B.

18 de junio: Letras C, D, E, F.

19 de junio: Letras G, H, I, J, K, L.

22 de junio: Letras M, N, Ñ, O, P, Q.

23 de junio: Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El titular de la Secretaría de Bienestar Edomex, Juan Carlos González Romero, no especificó si en estas fechas recibirán el pago doble de 5 mil pesos las nuevas beneficiarias a las que recientemente se les entregó su tarjeta, sin embargo se recomienda tener activado el plástico para poder consultar su saldo.



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