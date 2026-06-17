Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar de Junio 2026: ¿Cuándo Depositan? Fechas por Letra

El titular de la Secretaría de Bienestar Edomex dio a conocer el calendario de Mujeres con Bienestar, que inicia este 17 de junio 2026

Conoce el Calendario de Mujeres con Bienestar de Junio 2026Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán 2,500 pesos en junio 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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