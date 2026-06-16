Multas de la CNBV al Banco de Bienestar No Afectan Recursos de Programas Sociales: Hacienda

Las sanciones no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias ni la comisión de irregularidades, explica la SHCP

Sucursal del Banco del Bienestar. Foto: CuartoscuroSucursal del Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro
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