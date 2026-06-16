Multas de la CNBV al Banco de Bienestar No Afectan Recursos de Programas Sociales: Hacienda

Luego de conocerse que el Banco del Bienestar fue sancionado en 2023 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), este martes 16 de junio de 2026 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que estas multas no afectan los recursos de los programas sociales del gobierno federal.

Dichas sanciones, abundó Hacienda, no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

"El Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera", añadió en el documento la dependencia federal.

¿Por qué multaron al Banco del Bienestar?

Respecto a las sanciones impuestas por el regulador financiero mexicano, el Banco del Bienestar aclaró que estas fueron por fallas en sus controles.

"Las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional", añadió la institución financiera.

Por lo anterior, añadió, "las sanciones administrativas referidas no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera, ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar".

AMP