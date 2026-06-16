¿Qué Pasó Hoy en Periférico Norte? Bloqueo de Transportistas Provoca Caos Vial en Naucalpan

Un bloqueo de transportistas en el Periférico Norte en Naucalpan provoca caos vial en la zona; esto exigen

Los transportistas mantienen un bloqueo en el Periférico Norte, EdomexFoto: Realidad Naucalpan
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