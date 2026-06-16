¿Qué Pasó Hoy en Periférico Norte? Bloqueo de Transportistas Provoca Caos Vial en Naucalpan

Un bloqueo de transportistas en el Periférico Norte a la altura del municipio de Naucalpan, Estado de México, provoca la tarde de este martes 16 de junio de 2026 caos vial en la zona; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes colocaron sus unidades de trabajo para obstruir el paso de la vialidad principal a la altura de Parque Naucalli, con dirección a la Ciudad de México.

A través de redes sociales, los automovilistas que se encuentran varados en la zona, pasando las torres de Satélite, mostraron videos en los que se observan las largas filas de unidades detenidas a causa de este bloqueo en Periférico Norte.

¿Por qué bloquean transportistas el Periférico Norte, Naucalpan?

Los transportistas que presuntamente laboran en la zona de Zumpango, bloquean de manera parcial los carriles laterales con sus unidades, aseguran que esto es apenas el comienzo de su manifestación.

Lo anterior, porque se prevé la llegada de otros compañeros con la finalidad de que después puedan comenzar una movilización rumbo a la Ciudad de México. Esto ocurrirá solo si las autoridades mexiquenses no atienden sus demandas en una mesa de diálogo.

Foto: N+

Con la finalidad de evitar que marchen rumbo a la capital, ya hay presencia de elementos de la Policía Estatal, Tránsito, así como de la Guardia Nacional (GN). La afectación vial se encuentra desde Parque Naucalli hasta el municipio de Tlalnepantla.

Según los inconformes, su protesta es para exigir seguridad en todas las rutas en las que laboran. Además, los transportistas usan el bloqueo en Periférico Norte en Naucalpan, para visibilizar sus denuncias relacionadas con presuntas extorsiones y agresiones en el Edomex.

EPP