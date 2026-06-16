Detienen a 5 por Planear Ataque con Drones durante Evento de Trump con la UFC

El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra cinco personas acusadas de planear un ataque contra la Casa Blanca con drones y francotiradores. El ataque, frustrado por el FBI, iba a ocurrir durante el evento de artes marciales mixtas de la UFC que se celebró en los jardines de la Casa Blanca para el 80 cumpleaños de Donald Trump.

Donald Trump aseguró que el evento de la UFC era también por los 250 años de los Estados Unidos.

El FBI frustró el ataque y detuvo a cinco personas.

El FBI frustra ataque contra la Casa Blanca en evento de la UFC

Kash Patel, director del FBI, dio a conocer que la agencia frustró un posible atentado contra la Casa Blanca. El atentado ocurriría durante el evento de la UFC que organizó Donald Trump en los jardines de la residencia presidencial. Al respecto, Patel escribió:

“El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional”.

El funcionario añadió que había varias detenciones:

“Varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado”.

Detienen a cinco personas por planear ataques contra Trump

Ahora, el Departamento de Justicia ha dado a conocer que hay cinco personas detenidas. Según los documentos judiciales, los sospechosos identificados son:

Tycen Proper, de 19 años, proveniente del estado de Ohio

Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, ambos detenidos en California

Daniel Kenely Eskridge, originario de Misuri

Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska y a quien se atribuye parte de la planeación de ataque frustrado

Según dio a conocer el Departamento de Justicia, la propia madre de Tycen Proper denunció que su hijo había hecho grandes compras de armas. También comentó a un policía de Ohio que había hecho comentarios “preocupantes”.

El joven habría gastado 3 mil dólares que recibió de regalo por su graduación para comprar una “gran cantidad” de armas y munición.

Los presuntos atacantes habrían planeado lanzar drones cargados con explosivos, secundados por francotiradores.

Con información de: EFE