Detienen a 5 por Planear Ataque con Drones durante Evento de Trump con la UFC

El Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco personas acusadas de haber planeado un ataque con drones durante el acto de la UFC que organizó Trump en la Casa Blanca

Donald Trump en show de la UFCHay cindo acusados por atentado frustrado en show de la UFC en la Casa Blanca. Foto: Reuters

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El FBI frustra un ataque con drones en la Casa Blanca durante el evento UFC de Trump. Cinco personas detenidas. ¿Qué motivó este plan? Conoce los detalles.

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