Suena 'La Chona' en Cumpleaños de Trump en la Casa Blanca por Evento de UFC

El brasileño Diego Lopes, quien se considera un mexicano más, eligió el himno de Los Tucanes de Tijuana para su entrada triunfal en la primer batalla de la cartelera estelar

Diego LopesEl brasileño ha manifestado que sus presentaciones en la jaula representan de igual manera a la fanaticada mexicana. Foto: AP.

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Diego Lopes elige 'La Chona' para su entrada triunfal en UFC en la Casa Blanca. Un evento lleno de política, deporte y cultura. ¿Quieres saber más?

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