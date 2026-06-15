Suena 'La Chona' en Cumpleaños de Trump en la Casa Blanca por Evento de UFC

"La Chona", un clásico infaltable de las fiestas mexicanas, sonó a todo volumen en la Casa Blanca durante el evento de la UFC celebrado por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump, una velada con un costo estimado de 60 millones de dólares.

El brasileño Diego Lopes, quien se considera un mexicano más, eligió el himno de Los Tucanes de Tijuana para su entrada triunfal en la primer batalla de la cartelera estelar la noche del domingo 14 de junio, mientras en el cielo se desplegeban fuegos artificiales.

El peleador caminó al octágono portando un sombrero negro al ritmo del tema del grupo fronterizo y enfrentó al estadounidense Steve García, a quien minutos después venció por nocaut.

Trump y la primera dama Melania Trump estaban en primera fila, pero la noche se volvió inolvidable por la referencia cultural, mezclada con lo deportivo y lo político.

La canción fue una decisión personal del peleador nacido en Manaos, pero quien ha sido criado deportivamente en Puebla. Y es que la UFC había pedido a cada luchador que seleccionara un tema para sonar en caso de victoria durante el "UFC Freedom 250" organizado en el jardín sur de la Casa Blanca.

Aunque la batalla fue entre Lopes y Garcia, el primer desafío lo enfrentó la orquesta presidencial, que se vio obligada a simular el sonido de los acordeones de Los Tucanes de Tijuana. Lopes declaró luego de la pelea que la banda del recinto tocó "La Chona" y que se sorprendió desde la vez que la oyó en los ensayos.

El brasileño ha manifestado que sus presentaciones en la jaula representan de igual manera a la fanaticada mexicana, y en esta función histórica era importante para él mostrar esa conexión. Después de escucharla en el evento de Trump, dijo que le pareció algo increíble.

-¿Cómo fue escuchar 'La Chona' con la orquesta del Presidente? ¿Si sabías o te sorprendió de última hora?, se le preguntó en un video compartido por la cuenta de la UFC en español en X.

"Sí sabía porque cuando vinimos a hacer el ensayo estaban tocando y todo eso y la neta qué increíble, increíble que acabamos de vivir", respondió emocionado.

"Una de las canciones más reconocidas en todo México y yo creo que en el mundo también, mucha gente la conoce bastante, poder tocar en el jardín de la Casa Blanca con la banda orquestal del presidente no se ve eso todos los días", dijo entre risas.

En redes sociales, el video del peleador escoltado por oficiales y con "La Chona" de fondo se viralizó rápidamente en las últimas horas.

¿Cómo fue la victoria de Lopes?

El enfrentamiento ante el estadounidense Steve García requirió un ajuste de intensidad por parte del sudamericano.

Durante el primer episodio, Garcia asumió la iniciativa con el uso del jab y combinaciones al cuerpo que forzaron el retroceso de Lopes hacia las rejas.

El segundo round inició bajo la misma tónica de presión por parte del norteamericano. Sin embargo, el rumbo cambió cuando Lopes conectó una sucesión de al menos tres ganchos que conmocionaron a su rival, quien se fue de espaldas a la lona. El golpe decisivo vino con el puño izquierdo.

Al detectar las condiciones de Garcia, el brasileño se lanzó encima del estadounidense y encadenó una ráfaga de golpes al oponente, quien ya no podía responder. Fue en ese momento cuando el réferi intervino para decretar el final por la vía del nocaut.

El brasileño reconoció que el inicio fue difícil, pero dijo que el estadounidense se acercó más y ahí aprovechó para conectar golpes certeros.

"Me quedo con el nocaut, definitivamente, la primera pelea teniendo una victoria desde la Casa Blanca, yo creo que esa entra para la historia", celebró.

Asimismo, mandó un saludo a Puebla y agradeció a los mexicanos por todo el apoyo.

"Toda la gente de México que me apoya, la gente especialmente de Puebla, yo sé que todos ustedes están felices, están contentos, gracias por todo, gracias por todo el apoyo, espero pronto estar allá con ustedes para que podamos conmemorar", dijo.

El color de la velada

El "UFC Freedom 250" estuvo lleno de momentos políticos, deportivos y hasta de escándalo.

El presidente Trump salió primero de la Oficina Oval, y luego los peleadores de todo el mundo lo siguieron directamente hacia la jaula de pelea. La velada sirvió en parte para la celebración del cumpleaños 80 del presidente y para llevar un deporte que durante mucho tiempo estuvo al margen de la aceptación general al puesto estelar en la Casa Blanca.

Trump y el jefe de la UFC, Dana White, caminaron hasta el balcón del Salón Azul al ritmo de cánticos de "¡USA! ¡USA!". La Banda de los Marines animó las festividades y Zac Brown cantó el himno nacional.

Los Blue Angels de la Marina y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea pasaron a toda velocidad por encima como parte de un sobrevuelo.

Más de 4 mil aficionados se sentaron en el South Lawn bajo la estructura metálica llamada "La Garra". Entre el público estaban el CEO de Meta Mark Zuckerberg y el de Paramount Skydance, David Ellison.

En el evento principal, el peso ligero estadounidense Justin Gaethje remató su victoria de unificación del campeonato sobre Ilia Topuria con una voltereta hacia atrás desde la parte superior de la jaula.

Se agachó cerca de Trump para una charla de celebración y se colgó la bandera estadounidense sobre un hombro y el cinturón del título de 155 libras sobre el otro. Más tarde, Trump entró en la jaula para felicitar a Gaethje.

Topuria, hispano-georgiano, terminó ensangrentado y su esquina detuvo la pelea en el cuarto asalto.

Las otras peleas

Ciryl Gane castigó a Alex Pereira con codos y puños, ganando por TKO a 1:27 del segundo asalto para reclamar el cinturón interino de peso pesado. Gane agradeció a Trump.

Derrick Lewis , el peso pesado que recibió una invitación personal del presidente Trump, perdió su pelea por TKO ante Josh Hokit , quien mejoró a 10-0 y también regaló una medalla al mandatario.

Sean O'Malley celebró su nocaut de walk-off con un saludo: "Eso estuvo sexy. Sentí la energía aquí".

Bo Nickal, tres veces campeón de lucha de la NCAA, consiguió la victoria por TKO sobre Kyle Daukaus e inmediatamente salió disparado del octágono para una charla junto a la jaula con Trump.

Fuera del césped de la Casa Blanca, miles de personas vieron las peleas en pantallas gigantes desde la cercana Ellipse. Allí, el campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland, fue escoltado fuera del evento por policías.

Según la Policía de Parques de Estados Unidos, su presencia atrajo suficiente atención de los asistentes como para que resultara en desorden.

No fue multado ni arrestado, sino llevado a su hotel y se le dijo que no regresara al recinto.

La noche de peleas llegó apenas horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

ASJ