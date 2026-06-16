Juez Pospone Audiencia de Nicolás Maduro y de su Esposa en EUA, ¿Cuándo es la Nueva Fecha?

La audiencia del expresidente de Venezuela estaba prevista para este 30 de junio 2026, pero finalmente se cambió de fecha

Posponen audiencia de Nicolás MaduroReuters

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El juez en Nueva York aplaza la audiencia de Maduro y su esposa. ¿Por qué se cambia al 22 de julio de 2026? Conoce los detalles.

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