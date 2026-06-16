Juez Pospone Audiencia de Nicolás Maduro y de su Esposa en EUA, ¿Cuándo es la Nueva Fecha?

La audiencia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, detenidos en enero pasado y trasladados a Estados Unidos, fue pospuesta por un juez en Nueva York.

En un documento, el Gobierno de Estados Unidos solicitó el aplazamiento de la audiencia.

"El Gobierno presenta este escrito, con el consentimiento de la defensa, para solicitar respetuosamente: (1) un breve aplazamiento de la próxima conferencia de seguimiento, actualmente programada para el 30 de junio de 2026"

El Gobierno señaló que dicha prórroga que solicita "resulta conveniente para el Tribunal", ya que es necesaria para evitar problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad para la fecha actualmente fijada del 30 de junio.

¿Para cuándo se solicita aplazar la audiencia de Maduro?

La audiencia se solicitó para el 22 de julio de 2026 a las 12:00 horas.

El Gobierno destacó que, al conceder el cambio de fecha, conforme a la Ley de Juicio Rápido, "de modo que el Gobierno pueda entregar las pruebas y documentación del caso, la defensa pueda revisarlas y pueda considerar qué mociones previas al juicio tiene previsto presentar".

En tanto, los abogados de ambos acusados han informado al Gobierno que están de acuerdo con las solicitudes antes mencionadas.

Nicolás Maduro es acusado en EUA de:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer esas armas en apoyo de actividades criminales

Mientras que, su esposa Cilia Flores la vinculan a una presunta red de narcocorrupción y protección de operaciones de tráfico de drogas.