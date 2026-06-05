¿Quién es Anna Estevao? Abogada de Sean ‘Diddy’ Combs que se Une a la Defensa de Nicolás Maduro

La abogada que formó parte del equipo legal de Sean “Diddy” Combs ahora tendrá un nuevo caso de alto perfil: la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Reuters, Anna Estevao, integrante del bufete Harris Trzaskoma, se incorporó al equipo de abogados del exmandatario venezolano mientras enfrenta cargos federales relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas, acusaciones de las que se ha declarado no culpable.

La llegada de Estevao llamó la atención por su reciente participación en uno de los juicios más mediáticos de la industria del entretenimiento: el proceso penal contra Sean “Diddy” Combs.

¿Quién es Anna Estevao, la nueva abogada de Nicolás Maduro?

Anna Estevao es una abogada especializada en litigios penales y casos federales complejos. Forma parte del despacho Harris Trzaskoma y ha trabajado en procesos de gran exposición en medios.

Su nombre ganó notoriedad internacional después de integrar el equipo de defensa de Sean “Diddy” Combs, fundador de Bad Boy Records, durante su juicio en Nueva York.

En ese caso, la estrategia legal logró que Combs fuera absuelto de los cargos más graves que enfrentaba, incluidos tráfico sexual y crimen organizado, los cuales podían haber derivado en una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, el empresario musical fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con prostitución. Actualmente cumple una condena de 50 meses en una prisión federal de Nueva Jersey y ha apelado tanto la sentencia como la condena.

El papel clave de Anna Estevao en el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs

Durante el proceso contra Combs, Estevao tuvo uno de los momentos centrales de la defensa al interrogar a Casandra “Cassie” Ventura, expareja del rapero y una de las principales testigos de la Fiscalía.

Ventura acusó a Combs de obligarla a participar en encuentros sexuales degradantes. Como parte del contrainterrogatorio, Estevao presentó ante el jurado mensajes de texto y correos electrónicos de los primeros años de la relación entre ambos.

La intención de la defensa era argumentar que Ventura había participado voluntariamente en algunos de los hechos señalados por los fiscales, aunque la cantante sostuvo sus acusaciones de abuso y coerción.

¿Por qué Anna Estevao defenderá a Nicolás Maduro?

La incorporación de Estevao ocurre poco después de que Harris Trzaskoma anunciara la llegada del abogado Barry Pollack, quien ya encabezaba parte de la defensa de Maduro en Washington.

Pollack es conocido por participar en casos legales de alto perfil y ha señalado que la defensa buscará cuestionar distintos aspectos del proceso contra Maduro.

El exmandatario venezolano enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos relacionadas con narcoterrorismo y tráfico de drogas. Maduro, por su parte, ha negado los cargos y permanece detenido en Brooklyn mientras espera el inicio de su proceso judicial.

Según Reuters, Pollack también ha adelantado que podría cuestionar la legalidad de la operación mediante la cual Maduro fue trasladado a Estados Unidos, calificándola como un “secuestro”.

¿Qué sigue en el caso de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tiene programada una comparecencia ante una corte federal de Manhattan el próximo 30 de junio.

Durante la audiencia, se espera que sus abogados presenten detalles sobre las mociones previas al juicio con las que buscarán desestimar los cargos.