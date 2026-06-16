Túnez Despide a su Entrenador en Pleno Mundial y Contrata a Hervé Renard

En un movimiento drástico dentro de la Copa del Mundo, la Federación de Túnez anunció de manera oficial este martes 16 de junio de 2026 la destitución del director técnico marroquí Sabri Lamouchi.

Su lugar en el banquillo será ocupado de forma inmediata por el estratega francés Hervé Renard, quien asumirá las riendas del equipo esta misma tarde.

La salida de Lamouchi —quien había tomado el cargo en enero— se determinó tras la mala imagen del equipo tras la goleada de 5-1 ante Suecia en el debut del Mundial 2026, así como por otro revés previo de 5-0 ante Bélgica en su último partido amistoso de preparación.

Detalles del acuerdo contractual con Renard

A través de un comunicado oficial, la federación tunecina precisó los términos bajo los cuales se concreta la llegada del nuevo timonel:

Condiciones económicas: El acuerdo firmado con Hervé Renard mantiene exactamente las mismas condiciones financieras que tenía el contrato de Sabri Lamouchi.

Continuidad a largo plazo: El pacto prevé el inicio de una mesa de negociaciones posterior a la conclusión del Mundial 2026. En dicha etapa se analizará la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, una decisión que estará sujeta al cumplimiento de los objetivos deportivos en la competencia.

Renard, de 57 años de edad, se encontraba disponible tras haber quedado fuera de la justa mundialista el pasado mes de abril, fecha en la que se concretó su salida de la selección de Arabia Saudita, combinado al que había logrado clasificar para este torneo.

Próximo debut en suelo mexicano

Hervé Renard no tendrá tiempo de adaptación y hará su estreno oficial en el banquillo tunecino este sábado (madrugada del domingo en el horario de Túnez), cuando la selección africana se mida ante su similar de Japón en un encuentro programado para disputarse en la sede de Monterrey.

Con información de: EFE

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