Túnez Despide a su Entrenador en Pleno Mundial y Contrata a Hervé Renard

La Federación de Túnez anunció de manera oficial la destitución del director técnico marroquí Sabri Lamouchi

El entrenador francés Hervé Renard. Foto: EFEEl entrenador francés Hervé Renard. Foto: EFE
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