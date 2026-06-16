Pronostican Lluvias Hoy Martes 16 de Junio en el Estado de Sonora

El pronóstico del tiempo para esta semana en Sonora es de buenas posibilidades de que se sigan presentando lluvias vespertinas de moderadas a fuertes, incluso algunas puntuales en varias partes del estado, informó Gilberto Lagarda Vásquez.



El Jefe de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, precisó que las lluvias de verano normalmente se presentan por las tardes, en la noche o madrugada, y todas vienen acompañadas de viento y tormenta eléctrica.

"Seguimos con un canal de baja presión y afluencia de humedas que está generándose en el estado y esta afluencia de humedad va seguir provocando un potencial de moderados a alto, sobre todo para la zona oriente del estado, que estaría entre 50 y 60% de posibilidades en esa zona y para el centro y norte andaría entre 30 y 40%".

La lluvia más fuerte se registró en Magdalena

En el registro de las estaciones de Conagua, entre la tarde del lunes y hasta las 7:00 de la mañana del martes, se registraron varias lluvias importantes, siendo la más fuerte en Magdalena.

"Tuvimos una cobertura más o menos amplia, siendo la más alta la que tuvimos en Magdalena, con 19.8, de ahí le siguió curiosamente Hermosillo con 11.2 registrada en el observatorio, y otros más como Aconchi que sumo 10 milímetros; Vino acompañado de vientos, con algunas rachas que inclusive superaron los 50 kilómetros por hora, en estás regiones".

A oartir del jueves se mantendrán temperaturas máximas entre los 35 y 45 grados centígrados

Gilberto Lagarda explicó que a partir del jueves ya bajan las posibilidades de lluvias y se concentrarán en la sierra alta.



Pero las temperaturas se mantendrán con máximas entre los 35 y 45 grados en Sonora, con calor húmedo que aumenta la sensación térmica.