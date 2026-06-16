Pronostican Lluvias Hoy Martes 16 de Junio en el Estado de Sonora

Para este martes 16 de junio, la Comisión Nacional del Agua pronosticó que en diferentes partes del estado se pueden presentar lluvias con porcentaje desde el 30% hasta el 60% de probabilidades.

Pronostican Lluvias Hoy Martes 16 de Junio en el Estado de SonoraFoto: Protección Civil Sonora

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Prepárate Sonora: Lluvias de hasta 60% de probabilidad hoy. Magdalena ya registró 19.8 mm. Conoce más sobre el clima y las temperaturas que se avecinan.

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