Moody’s Advierte que la Revisión del T-MEC Podría Extenderse

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría extenderse, de acuerdo con un análisis de la calificadora Moody's; esto señaló.

El organismo precisó que las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos ya cuentan con un calendario definido, mientras que la ausencia de Canadá en esta etapa ha generado expectativas sobre la posibilidad de que EUA impulse conversaciones diferenciadas con cada uno de sus socios comerciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Delegación Mexicana Llega a EUA Para Segunda Ronda Conversaciones por T-MEC

Revisión del T-MEC podría ir más allá del 2026

Según el análisis, la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está programada para los días 16 y 17 de junio, mientras que los encuentros finales se realizarían durante la semana del 20 de julio, después de la fecha establecida para la revisión conjunta del acuerdo.

Para Moody’s, esta agenda refleja que la revisión del tratado no será únicamente un trámite formal y podría prolongarse más allá de 2026. Incluso, la agencia considera posible que algunas diferencias comerciales y temas políticos retrasen la conclusión del proceso hasta 2027.

La calificadora estimó que, aunque es poco probable que desaparezca el esquema trilateral del T-MEC, existe la posibilidad de que Estados Unidos explore mecanismos de negociación distintos con México y Canadá.

Pese a los retos que enfrenta la revisión del acuerdo, Moody’s mantiene como escenario principal que México seguirá gozando de acceso preferencial al mercado estadounidense.

La agencia destacó que los productos que cumplen con las reglas establecidas por el T-MEC continúan exentos de diversos aranceles aplicados por Estados Unidos, lo que representa una ventaja competitiva para las exportaciones mexicanas.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó 872 mil millones de dólares durante 2025, equivalente a cerca de 2 mil 400 millones de dólares diarios.

FBPT