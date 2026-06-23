¿Cuándo Cierra el Apoyo al Desempleo de 18-64 Años que Entrega 9,000 Pesos en Edomex?

Está en marcha el registro de solicitantes para los 125 municipios del Edomex, tanto en línea como presencial. Conoce cuándo es la fecha límite para aplicar al programa de desempleo

Presentación de Convocatoria Apoyo Desempleo Bienestar 2026. Cuándo concluye registro al programa en Edomex.Ya abrió la convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 64 años que deseen inscribirse al Apoyo al Desempleo Bienestar 2026. Conoce la fecha límite para aplicar. Foto: Cuartoscuro.

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