¿Cuándo Cierra el Apoyo al Desempleo de 18-64 Años que Entrega 9,000 Pesos en Edomex?

Hombres y mujeres de 18 a 64 años sin trabajo pueden solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar a partir de hoy en el Estado de México (Edomex). Para que sepas cuántos días tienes para hacer tu registro y recibir hasta 9,000 pesos, en N+ te adelantamos cuándo cierra la convocatoria.

La Secretaría del Trabajo ya advirtió quiénes sí y quiénes no pueden solicitar el apoyo económico en los 125 municipios del Estado de México. El trámite que no tiene costo alguno se puede hacer en línea y de forma presencial.

Dado que el Formato Único del Bienestar (FUB) es uno de los requisitos obligatorios, ya te explicamos dónde puedes descargarlo. En una nota previa también te dimos a conocer uno a uno los documentos que debes presentar.

Aunque no es el único Apoyo para el Desempleo con registro abierto, en Ciudad de México (CDMX) abrió la convocatoria para solicitar el Seguro del Desempleo por 3,566 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ejemplos de Superación: Capacitan Personas con Discapacidad para el Autoempleo en Chihuahua

¿Cuándo Cierra el Apoyo al Desempleo de 18-64 años en Edomex?

Si cumples con los requisitos de selección, debes saber que según la modalidad que elijas para hacer tu solicitud, será la fecha límite que te corresponda.

Aquellos que opten por hacer su registro en línea tendrán del 22 de junio hasta el 5 de julio de 2026, en horario abierto.

Mientras que de elegir la versión presencial del registro, estará disponible a partir de hoy 22 de junio de 2026 y cerrará el día 26 entre las 09:00 y las 18:00 horas.

¿Dónde están los módulos de registro al Apoyo al Desempleo Edomex 2026? Dirección y teléfono

A continuación hallarás enlistados los 10 módulos habilitados por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, para que los interesados apliquen al Seguro del Desempleo en Edomex:

Oficina Regional de Empleo Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 124 83 93. Oficina Regional de Empleo Ecatepec: calle Nicolás Bravo sin número (detrás del centro cívico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: 55 5116 79 07 y 55 5770 96 14. Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca: calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Teléfonos: 55 2606 73 61 y 55 5975 35 88. Oficina Regional de Empleo La Paz: Plaza Tepozán, local número 3, PA-C 13, segundo nivel, colonia Floresta, código postal 56420, La Paz, Estado de México. Teléfono: 55 9401 69 10. Oficina Regional de Empleo Naucalpan: avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050. Teléfonos: 55 9155 23 22 y 55 5371 82 99. Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos: 55 5112 80 54 y 55 5112 80 56. Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco: calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 722 941 12 34. Oficina Regional de Empleo Tejupilco: calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 724 267 54 31. Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 5383 31 35 y 55 5319 08 63.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

SARR