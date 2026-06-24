¿Cuáles Serán las Nuevas Funciones de Tránsito de Policías Auxiliares y Bancarios en CDMX?

Autoridades buscan ampliar la capacidad de vigilancia en las calles de la capital, con el objetivo de reducir conductas de riesgo y mejorar el respeto al Reglamento de Tránsito

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Foto: CuartoscuroElementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Foto: Cuartoscuro

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