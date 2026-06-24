¿Cuáles Serán las Nuevas Funciones de Tránsito de Policías Auxiliares y Bancarios en CDMX?

Algunos elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron facultados para adquirir nuevas funciones de tránsito en distintas alcaldías de la Ciudad de México, como parte de una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y mejorar la seguridad vial.

La medida fue puesta en marcha oficialmente este martes 23 de junio de 2026 con el banderazo de salida de los agentes que realizarán labores de levantamiento de boletas de sanción por diversas infracciones de tránsito en siete demarcaciones de la capital.

¿Qué policías pueden infraccionar en la CDMX?

De acuerdo con la SSC, los elementos autorizados pertenecen a la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, corporaciones que previamente fueron seleccionadas y capacitadas para desempeñar funciones de sanción vial.

En total, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC capacitó y certificó a 123 elementos de la Policía Bancaria Industrial y Policía Auxiliar pertenecientes a 13 alcaldías, los cuales atenderán a partir de hoy las problemáticas focalizadas de vialidad por cada demarcación.

El pasado 10 de junio, se publicaron los 123 nombres de los policías que se encuentran contratados en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Dichos elementos se encuentran autorizados para expedir y firmar las boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de tránsito de acuerdo a la problemática de sus demarcaciones, ya que son diferentes en cada alcaldía.

Además, en beneficio de los habitantes, podrán recuperar espacios públicos que sean afectados por estacionamiento prohibido, vehículos abandonados o chatarra.

¿Por qué ahora podrán levantar multas?

Esto se realiza de acuerdo con lo establecido en la Sesión de Cabildo del 18 de marzo del 2026, en la que las alcaldías participantes designaron a un grupo de policías bancarios y policías previamente seleccionados para tomar un curso teórico-práctico de 80 horas en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, impartido por multiplicadores de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Bloomberg Philantropies/Iniciative for Global Road Safety.

Dicha iniciativa se implementará durante el periodo en que se celebra el Mundial de Futbol en la Ciudad de México y, de acuerdo con los resultados obtenidos al final de la temporada, se evaluará su continuidad en otra reunión de Cabildo con los alcaldes y alcaldesas.

"En caso de detectar que algún policía abusara de sus atribuciones, la SSC le podrá retirar la autorización para emitir infracciones, o bien, cancelar la participación de la alcaldía en el programa", precisó en una tarjeta informativa la SSC.

¿Quién capacitó a los agentes?

La dependencia capitalina destacó que contó con el apoyo de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, organización con experiencia internacional en políticas de seguridad vial y reducción de siniestros de tránsito.

¿Dónde consultar qué policías están autorizados para multar?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que el listado del personal autorizado para aplicar infracciones fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Con esta medida, las autoridades buscan ampliar la capacidad de vigilancia y sanción en las calles de la capital, con el objetivo de reducir conductas de riesgo y mejorar el respeto al Reglamento de Tránsito.

AMP