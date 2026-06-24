Detienen a Falsos Trabajadores de Salud en Puebla: Aplicaban Vacunas Antirrábicas en Atlixco

La tarde de este martes 23 de junio de 2026 se dio a conocer las detenciones de cinco personas que presuntamente fingían ser trabajadores del Sector Salud en el municipio poblano de Atlixco.

Los hoy detenidos se vestían como personal sanitario y realizaban supuestas jornadas de vacunación antirrábica a domicilio en la colonia Los Ángeles del Pueblo Mágico.

Detienen a cinco falsos trabajadores de salud que aplicaban vacunas antirrábicas en Atlixco, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Atlixco dio a conocer este martes las detenciones de Danai “N”, Jorge Luis “N”, Juan “N”, Hazel “N” y Gael “N” por presuntamente hacerse pasar por personal sanitario en el municipio de Atlixco.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos se vestían como empleados del Sector Salud y supuestamente aplicaban vacunas antirrábicas a domicilio en la colonia Los Ángeles.

Los arrestos se realizaron por una denuncia realizada por vecinos de la demarcación antes mencionada ya que las identificaciones que portaban los hoy detenidos no se veían auténticas.

Aprehenden a Justina “N” por abuso de confianza en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) cumplimentó el pasado 22 de junio una orden de aprehensión contra Justina “N”, señalada por el delito de abuso de confianza.

La mujer no se presentó a una audiencia judicial relacionada con un caso ocurrido en 2022, cuando presuntamente impidió que una persona recuperara sus pertenencias durante una mudanza.

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Tras ser declarada sustraída de la justicia y liberada una orden de aprehensión en su contra, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Chiautempan.

Con información de N+

GMAZ