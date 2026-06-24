Detienen a Falsos Trabajadores de Salud en Puebla: Aplicaban Vacunas Antirrábicas en Atlixco

Los hoy arrestados se hacían pasar por personal sanitario durante supuestas campañas de vacunación para mascotas realizadas en el Pueblo Mágico.

Detenidos Cinco Falsos Trabajadores Sector Salud Jornadas Vacunación Atlixco PueblaFoto: SSC Atlixco

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Falsos trabajadores de salud detenidos en Atlixco por aplicar vacunas antirrábicas. Conoce los detalles de esta operación.

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