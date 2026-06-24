Europa se "Calcina" por Calor que Roza 44 Grados; Cierran Museos y Monumentos: ¿Cuándo Termina?

La ola de calor que afecta Europa se conoce como "bloqueo Omega", atrae aire cálido de África y el Sáhara, además no hay viento que dé un respiro

Europa se Calcina con Ola de Calor de Casi 40 Grados; Cierran Museos y Monumentos ¿Cuándo Termina?La gente se refresca en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel por calor extremo. Foto: Reuters

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Reino Unido, Italia, España y Francia también sufren un calor sofocante, con temperaturas récord en algunas zonas que están alterando el funcionamiento de los colegios y las redes de transporte

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