Paro Nacional AMOTAC: Carreteras Afectadas y Horarios de los Bloqueos Rumbo a CDMX

AMOTAC iniciará paro nacional este 24 de junio con bloqueos y afectaciones en carreteras hacia CDMX desde las 8:00 horas

Bloqueos hoy 24 de junio2026. Foto: cuartoscuroBloqueos hoy 24 de junio2026. Foto: cuartoscuro

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Este miércoles, AMOTAC paraliza accesos a CDMX desde las 8:00 AM. Prepárate para bloqueos en México-Toluca, México-Querétaro y más. Infórmate para planificar tu día.

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