Paro Nacional AMOTAC: Carreteras Afectadas y Horarios de los Bloqueos Rumbo a CDMX

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) confirmó que este miércoles 24 de junio realizará un paro nacional que afectará los principales accesos a la Ciudad de México y diversas vialidades estratégicas en los 32 estados del país, lo que podría provocar severas afectaciones a la movilidad y congestionamientos en las principales rutas hacia la capital.

Si tienes que salir a trabajar, realizar traslados o viajar, toma previsiones urgentes porque el estrangulamiento de rutas que comenzará desde las 8:00 horas.

La movilización promete colapsar los puntos que conectan al Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos con la capital del país. Ante la falta de acuerdos con las autoridades federales, los choferes de carga pesada tomarán las autopistas en una protesta que busca visibilizar sus demandas de seguridad y costos de operación, generando un escenario de alta tensión para millones de automovilistas y usuarios del transporte público.

A continuación, te detallamos los horarios confirmados de las movilizaciones y la lista completa de las vialidades que sufrirán afectaciones severas rumbo a la capital del país.

¿A qué hora empieza el paro de la AMOTAC?

La presencia de los contingentes de transportistas se hará en carreteras importantes del país a partir de las 08:00 horas, momento en el que comenzarán a realizar cuellos de botella o dejarán únicamente un carril libre para la circulación.

Sin embargo, el ultimátum de la organización es contundente: si las autoridades no instalan una mesa de respuesta inmediata a sus demandas, los transportistas iniciarán una movilización masiva en caravana rumbo a la CDMX a las 11:00 horas, lo que bloquearía por completo los ingresos principales a la ciudad.

Alerta vial: Carreteras del Valle de México que sufrirán bloqueos o cuellos de botella

Para evitar quedarte varado en el tráfico y planificar vías alternas, revisa las rutas que registrarán cierres parciales o embotellamientos severos desde la mañana de este miércoles: