SEP Niega Pago a la CNTE; 800 mdp Son Para Rezago Educativo, Afirma Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, negó que el gobierno federal haya entregado 800 millones de pesos a la sección Oaxaca de la CNTE con el objetivo de que se retirara del plantón instalado en la Ciudad de México, y afirmó que los recursos públicos siempre están disponibles para atender necesidades del sistema educativo.

En entrevista realizada en Tijuana, Baja California, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Educación Pública sostuvo que el presupuesto educativo se destina principalmente a estados con mayores rezagos, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se requieren plazas docentes, ampliación de horas y cobertura de vacantes.

“Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se van esos recursos? A estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Donde hacen falta maestros se crean plazas y donde hacen falta horas se recrean horas”, explicó el funcionario, al precisar que los fondos provienen del presupuesto federal en materia educativa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Afirma que No Fue Derrotada y Regresa a Clases Tras Levantar Huelga Nacional

"Presupuesto no pasó a manos de la CNTE"

Delgado rechazó que estos recursos hayan sido entregados directamente a la CNTE como organización, y aseguró que forman parte de procesos administrativos que incluyen diagnósticos técnicos y acuerdos con las entidades federativas y representaciones sindicales del magisterio.

“La Coordinadora no eroga absolutamente un peso, todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE, todos son plazas del presupuesto federal, no hay ningún recurso para el sindicato”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que no es un esquema nuevo, sino una práctica recurrente en la asignación de recursos educativos, aplicada en distintos estados del país y no exclusivamente en Oaxaca.

El funcionario federal insistió en que “no hay ni un peso para la CNTE”, al precisar que los recursos se destinan a recategorizaciones, basificaciones y contratación de personal docente.

De acuerdo con la SEP, los 800 millones de pesos referidos forman parte de la estrategia para atender el rezago educativo y fortalecer la cobertura en zonas con déficit de maestros, sin relación con la permanencia o retiro de movilizaciones magisteriales.