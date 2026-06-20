SEP Niega Pago a la CNTE; 800 mdp Son Para Rezago Educativo, Afirma Mario Delgado

El titular de la SEP rechazó que estos recursos hayan sido entregados directamente a la CNTE

Titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Foto: CuartoscuroTitular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Foto: Cuartoscuro

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¿800 millones para la CNTE? Mario Delgado lo desmiente: fondos destinados a mejorar educación en estados como Oaxaca. Descubre el uso real de estos recursos.

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