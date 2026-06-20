“Hoy Regresamos a las Aulas”: CNTE Niega Haber Sido Derrotada Tras Levantar Huelga Nacional

Los maestros de la CNTE dan conferencia tras anunciar que levantan la huelga y el plantón en Ciudad de México.

Maestros de CNTEFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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