“Hoy Regresamos a las Aulas”: CNTE Niega Haber Sido Derrotada Tras Levantar Huelga Nacional

Representantes de las secciones de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que su movimiento no ha sido derrotado y confirmaron que hoy regresan a las aulas, en un mensaje que ofrecieron este sábado 20 de junio de 2026, tras comenzar a levantar el plantón en la Ciudad de México.

Durante su conferencia, reiteraron sus demandas, como la reinstalación de los docentes que fueron cesados, así como un aumento salarial del 100% y democracia sindical.

"Regresamos a nuestras aulas"

Alrededor de las 10:40 horas comenzó el mensaje en el que estuvieron presentes algunos de los líderes del movimiento magisterial.

"Vamos a hacer un receso, pero no es porque nos vayamos derrotados. No claudicamos", indicaron.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9, apuntó que, a 20 días de que inició la huelga, no lograron el cumplimiento de sus demandas, pero aseguraron que seguirá su lucha.

"Rechazamos cualquier acusación hacia cualquiera de nuestros compañeros", indicó.

"Regresamos a nuestras aulas porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes y los padres de familia", agregó.

Por su parte, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, apuntó que continuarán fortaleciendo el movimiento.

"Vayamos a reorganizar, no claudiquemos", apuntó.

"Entramos a una nueva fase"

Otro de los líderes puntualizó que concluye este sábado la fase de huelga, pero señaló que comienza una nueva etapa de reorganización y fortalecimiento del movimiento desde las bases.

"Declaramos culminada esta etapa de huelga y entramos a una nueva fase", dijo.

CNTE decidió levantar plantón

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su Asamblea Nacional Representativa decidió la noche de este viernes levantar su huelga nacional.

También determinaron quitar el plantón que habían montado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Después de 19 días de huelga nacional y un plantón en las inmediaciones del zócalo capitalino, este viernes la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, decidió reorganizarse y levantar su huelga y plantón de la Ciudad de México.