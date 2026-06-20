CNTE Levanta Huelga Nacional y Plantón en el Centro Histórico de la CDMX

Integrantes de la CNTE se habían instalado en calles del Centro Histórico de la CDMX desde el pasado 25 de mayo; cuando iniciaron las movilizaciones en todo el país

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE levantan campamento en la CDMXIntegrantes de la Sección 22 de la CNTE levantan campamento en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levanta huelga nacional y retira plantón del Centro Histórico de CDMX.

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