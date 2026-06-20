CNTE Levanta Huelga Nacional y Plantón en el Centro Histórico de la CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en su Asamblea Nacional Representativa decidió la noche de este viernes levantar su huelga nacional.

También determinaron quitar el plantón que habían montado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Después de 19 días de huelga nacional y un plantón en las inmediaciones del zócalo capitalino, este viernes la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, decidió reorganizarse y levantar su huelga y plantón de la Ciudad de México.

Al respecto Yenny Pérez, líder de la Sección 22 de la CNTE, indicó:

“Queremos decirles que la CNTE no conoce de derrotas, que la CNTE conoce de reorganización y de fortalecimiento desde sus bases y sus estructuras, aquí no hay decisión de cúpula como se los señaló desde Palacio Nacional, este movimiento ha sido vigente que por más de cuatro décadas por mantener espacios de toma de decisión, de dirección política, de una dirección colectiva y los otros que estuvieron muy atentos de nuestra huelga nacional se percataron en diferentes países que como organización magisterial disidente mantenemos una lucha justa, salimos precisamente a exigir una jubilación digna y que en ese transcurso de los días se visibilizó la cerrazón del gobierno federal”

Retiro de contingentes de la CNTE en la CDMX

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas de la CNTE, reveló que a partir de este sábado los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se encuentran desde el pasado primero de junio en la Ciudad de México se retirarán a sus entidades federativas.

Mitin para anunciar fin de huelga

Este sábado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llevará a cabo un mitin para dar a conocer los resolutivos de su Asamblea Nacional Representativa y anunciar el fin de la huelga y el retiro de su plantón.

Oaxaca

Previamente, por la tarde el plantón que mantenían los maestros de la Sección 22 de la CNTE en el centro de la capital de Oaxaca fue retirado.

Durante su asamblea estatal determinaron frenar sus movilizaciones y reorganizarse.

Tras una marcha conmemorativa al décimo aniversario de la represión magisterial ocurrida en Nochistlán se informó, sin dar detalles, que ya hay un ofrecimiento económico por parte de la Secretaría de Educación Pública para la CNTE Oaxaca, y que, en asamblea, se definiría el destino del recurso.

Ciudad de México

En la Ciudad de Mexico, durante la mañana, maestros se manifestaron en la zona de Universidad antes de que una comisión ingresara a las instalaciones de la SEP.

Después de 5 horas de reunión anunciaron 15 puntos de acuerdo entre los que destacan becas, recontratación de docentes desplazados, basificaciones graduales y otros beneficios para ellos y familiares.

En la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Sección 7 tuvieron una mesa de diálogo tripartita, con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el secretario de Educación Mario Delgado; y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Inicio de la huelga nacional

El plantón que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México , inició el 25 de mayo pasado, cuando empezaron las movilizaciones en todo el país.

La huelga nacional que la CNTE decidió levantar en su Asamblea Nacional Representativa este viernes, comenzó el día 1 de junio.

Con información de Bogdán Castillo

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