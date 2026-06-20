Accidente en Tultepec: Vagones de Tren Impactan Unidad de Transporte Público y Taxi

Los hechos ocurrieron a la altura del puente de Los Pinos, luego de que varios carros de la locomotora se desprendieran y avanzaran sin control hasta colisionar con los vehículos

Línea amarilla de precauciónFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Accidente ferroviario en Tultepec deja varios heridos. Vagones de tren colisionan con una combi y un taxi. Descubre cómo ocurrió.

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