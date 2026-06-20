Accidente en Tultepec: Vagones de Tren Impactan Unidad de Transporte Público y Taxi

La noche de este viernes, se reportó un fuerte accidente en Teyahualco, municipio de Tultepec, en el Estado de México, luego de que vagones de un tren impactaran una unidad de transporte público y un taxi por aplicación.

Los hechos ocurrieron a la altura del puente de Los Pinos, luego de que varios carros de la locomotora se desprendieran y avanzaran sin control hasta colisionar con las unidades.

En videos publicados en redes sociales, se observa a una combi de la Ruta 30 afectada por un vagón, mientras en el interior de la unidad los pasajeros piden ayuda para ser rescatados.

IMSS activa protocolos de atención a las víctimas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) región Oriente publicó que debido al incidente ferroviario, se activaron los protocolos de atención a las víctimas.

"Ante el accidente ferroviario registrado en el municipio de #Tultepec, se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, para brindar atención a pacientes que pudieran llegar a nuestras instalaciones"

📢#IMSSEdomexOriente informa: Ante el accidente ferroviario registrado en el municipio de #Tultepec, se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, para brindar atención a pacientes que pudieran llegar a nuestras instalaciones. — IMSS Edomex Oriente (@IMSSedomexote) June 20, 2026

De acuerdo con cifras extraoficiales, en la camioneta de transporte público chocada viajaban ocho personas. El accidente también alcanzó a un taxi por aplicación donde viajaba el conductor del mismo.

Circuito Exterior Mexiquense

Por su parte, la cuenta del Circuito Exterior Mexiquense en la plataforma X anunció que la circulación en la zona estaba cerrada, a la altura del km 16, en Tultepec, por atención al accidente, en dirección al AIFA, por lo que se recomendó buscar alternativas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

ICM