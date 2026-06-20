Se Acerca la Lluvia de Estrellas Más Impredecible de Junio, ¿Cómo y Cuándo Ver las Boótidas?

Junio cerrará con la lluvia de estrellas Boótidas; ¿te animas a ver el evento astronómico más impredecible del 2026?

Lluvia de estrellasLluvia de estrellas Boótidas cerrará junio del 2026. Foto: Reuters

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Las Boótidas llegan en junio del 2026, una lluvia de estrellas conocida por su imprevisibilidad. ¿Serán 10 o 100 centellas por hora? No te pierdas este fenómeno único.

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