¿Qué Tan Lejos Está Marte de la Tierra y Por Qué el Viaje Tardaría Años?

También conocido como el "Planeta Rojo", Marte forma parte de la inmensidad del Sistema Solar y su tono rojizo es tan distintivo que resulta visible desde la Tierra sin ayuda de un telescopio.

Contrario a lo que se pensaría, su distancia con la Tierra es bastante amplia, por lo que a los astronautas les tomaría años llegar hasta su superficie. De ahí que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) haya optado por enviar a los rovers Curiosity y Perseverance a explorar este planeta.

Este último incluso grabó chispas eléctricas acompañadas de pequeñas explosiones sónicas en la superficie marciana. Además de enviar imágenes que revelaron de qué color son los amaneceres y atardeceres en Marte.

Para los amantes de la astronomía sin duda es un tema que genera curiosidad, y por lo tanto en una nota previa te dimos a conocer cuántas veces al día ven amanecer los astronautas en la Estación Espacial Internacional.

¿Cuál es la distancia real entre la Tierra y Marte?

Marte se encuentra en promedio a 140 millones de millas de la Tierra, de acuerdo con cifras de la NASA. Y aunque hasta ahora un viaje espacial a este planeta no puede hacerse realidad, sigue siendo un objetivo prioritario para la exploración humana.

Ingenieros y científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos trabajan para desarrollar las tecnologías que se espera algún día utilicen los astronautas para viajar hasta Marte de ida y vuelta.

Se estima que cuando dicha misión se complete, el vehículo encargado de trasladar a la tripulación regresará a la Tierra con más de mil millones de millas en su odómetro, es decir más de mil veces la distancia que recorrió Artemis I.

¿Por qué esa distancia varía tanto?

Si bien la distancia de 140 millones de millas entre la Tierra y Marte es la cifra oficial dada a conocer por la NASA, la misión se complicaría debido a las amenazas que representa: recepción de instrucciones, suministros nuevos y atención médica, por mencionar algunas.

La distancia, la planificación y la autosuficiencia de la tripulación son esenciales para el éxito de la misión.

En un escenario hipotético, la NASA advierte que ante un retraso en las comunicaciones de hasta 20 minutos en un solo sentido, la posibilidad de fallos en equipos o emergencias médicas podría obligar a los astronautas a racionar los alimentos y suministros e incluso afrontar diversas situaciones sin apoyo de los equipos en la Tierra.

¿Cuánto tardaría un viaje tripulado, según la NASA?

A diferencia de la última misión Artemis II que exploró el lado oculto de la Luna en un viaje espacial de nueve días, intentar llegar al Planeta Rojo le tomaría a los astronautas aproximadamente tres años, estimó la NASA.

De hecho, hay un programa especial que intenta descifrar qué tipo de eventos médicos podrían presentarse en un plazo de seis meses de viaje espacial. Y qué tipo de habilidades, procedimientos y equipamiento es necesario para afrontar estos escenarios.

Mientras que un equipo especializado monitorea los posibles cambios que presentaría el cuerpo de un astronauta durante una misión de este tipo.

Entre otros de los desafíos que enfrentarían los astronautas que viajarían a Marte está la vigencia de los alimentos y los medicamentos que se llevarían para abastecer y atender a la tripulación. Así como el embalaje necesario que conserve estos suministros en buen estado.

Lo que refuerza el planteamiento de la NASA que si bien de momento no es posible viajar a Marte, continúa como una prioridad para los científicos, investigadores y astronautas.

SARR