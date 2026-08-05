Astronomía

¿Qué Tan Lejos Está Marte de la Tierra y Por Qué el Viaje Tardaría Años?

También conocido como el Planeta Rojo, Martes es distintivo por su tono rojizo visible desde la Tierra incluso sin la ayuda de un Telescopio

Representación artística de la sonda MAVEN de la NASA orbitando MarteRepresentación artística de la sonda MAVEN de la NASA orbitando Marte. NASA/Goddard/Universidad de Colorado/Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial. Crédito: Reuters.

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