Astronomía

Cometa 10P/Tempel Pasa sobre México la Noche de Hoy 3 de Agosto 2026, ¿A Qué Hora Verlo?

El cometa 10P/Tempel ha alcanzado su punto más cercano a la Tierra y podrá verse esta noche desde México

CometaEl cometa 10P/Tempel podrá verse a simple vista esta noche desde México. Foto: Reuters

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El cometa 10P/Tempel, visible esta noche desde México, se acerca a la Tierra cada 5.3 años. Usa binoculares para verlo a las 1:40 am. ¡No te lo pierdas!

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