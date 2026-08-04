Cometa 10P/Tempel Pasa sobre México la Noche de Hoy 3 de Agosto 2026, ¿A Qué Hora Verlo?

Esta noche el cometa 10P/Tempel ha alcanzado su punto más cercano a la Tierra y será visible esta noche desde México. Te decimos por qué es tan especial este cometa y a qué hora podrás verlo en el cielo.

El cometa 10P/Tempel ha alcanzado su punto más cercano a la Tierra este 3 de agosto.

Este objeto astronómico se acerca a la Tierra cada 5.3 años y puede ser visto con binoculares.

Un cometa con el corazón oscuro

El cometa 10P/Tempel fue detectado por primera vez en 1873. Desde entonces se ha convertido en uno de los objetos menores más estudiados y seguidos del sistema solar. Hoy en día sabemos que tiene un diámetro aproximado de 10 kilómetros y que tiene un interior oscuro, pues los hidrocarburos que le componen se han ido degradando por la radiación ultravioleta del Sol hasta convertirse en una brea semejante al alquitrán que encontramos en la Tierra.

10P/Tempel da la vuelta al Sol cada 5.3 años y este año ha alcanzado su perihelio, o dicho de otra forma, su punto más cercano a nuestra estrella, el pasado 2 de agosto. Un día más tarde, es decir, este 3 de agosto, el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra.

¿Cómo ver el cometa 10P/Tempel?

Durante la noche del 3 de agosto y la madrugada del 4 de agosto será el mejor momento para ver el paso del cometa 10P/Tempel. En este lapso, se ubicará a 0.4 unidades astronómicas (UA), equivalentes a 62 mil 232 millones de kilómetros.

Desde esa distancia no será posible verlo a simple vista. Como muchos recuerdan, el brillo de un objeto en el cielo se mide con la magnitud aparente. Esta escala va de números negativos para objetos en extremo brillantes (la Luna tiene -12) a números positivos para objetos de un brillo tenue (Júpiter, por ejemplo, suele tener +2.94).

Una persona con una vista privilegiada puede ver objetos con una magnitud aparente de +6 o -6.5. En cambio, 10P/Tempel tendrá esta noche una magnitud aparente de +9.

Será muy débil para seguirle a simple vista, pero no exigirá instrumentos complejos. Esto significa que puede observarse de forma satisfactoria con un telescopio pequeño o con binoculares.

¿A qué hora ver el cometa 10P/Tempel desde México?

Desde México, la mejor hora para ver el cometa 10P/Tempel será a la 1:40 de la madrugada del 4 de agosto. Tendrá una inclinación de 45º respecto al horizonte. Aquellos que tengan binoculares podrán ver un punto verde, ligeramente ovalado, que se mueve al interior de la constelación de Capricornio.

Pero, si no puedes ver el cometa esta madrugada, no te desanimes. 10P/Tempel seguirá siendo visible las próximas semanas. Una oportunidad idónea para verle llegará el 12 de agosto, en la luna nueva. Esa noche también será el punto de mayor actividad de la lluvia de estrellas Perseidas, así que podrás ver un cometa y varias centellas.