Calendario Lunar de Junio 2026: Estas Son Todas las Fases Lunares del Mes

Si te gusta admirar el cielo nocturno, en N+ te compartimos el calendario lunar del mes de junio para que no te pierdas las fases del satélite natural.

Las fases lunares ocurren debido a la posición que ocupan la Tierra, la Luna y el Sol durante el movimiento orbital del satélite.

Aunque el Sol ilumina permanentemente la mitad de la Luna, la porción iluminada que puede observarse desde nuestro planeta cambia conforme la Luna avanza alrededor de la Tierra. Este fenómeno da origen a las distintas fases visibles a lo largo del mes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. “Luna azul” sobre templo de Poseidón

De acuerdo con la NASA, durante este mes la Luna pasará por las etapas de cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena.

¿Cuáles son las fases lunares de junio de 2026?

Las fechas de las principales fases lunares son las siguientes:

Cuarto menguante: 8 de junio de 2026.

Luna nueva: 15 de junio de 2026.

Cuarto creciente: 21 de junio de 2026.

Luna llena: 30 de junio de 2026.

La Luna llena será uno de los eventos más destacados del mes, ya que corresponde al momento en que la cara visible del satélite aparece completamente iluminada desde la perspectiva de la Tierra.

Un ciclo lunar completo tiene una duración aproximada de 29.5 días. Durante ese periodo, la Luna pasa por diferentes etapas de iluminación antes de regresar nuevamente a la fase de luna nueva.

Debido a que este ciclo no coincide exactamente con la duración de los meses del calendario convencional, las fechas de las fases lunares cambian de un mes a otro.

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