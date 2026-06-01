Calendario Lunar de Junio 2026: Estas Son Todas las Fases Lunares del Mes

Desde el cuarto menguante hasta la luna llena, descubre cómo la Luna se transformará en el mes de junio

Fases de la LunaEste mes, la Luna pasará por todas sus fases. Foto: Cuartoscuro

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