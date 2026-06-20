Solsticio de Verano: ¿Cuándo Será el Día Más Largo del 2026 y a Qué Se Debe este Fenómeno?

Se acerca el día más largo del año para los habitantes del hemisferio norte del planeta. Este domingo 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano. Te explicamos a qué se debe este fenómeno.

¿Por qué el año tiene cuatro estaciones?

Para responder qué es el solsticio, hay que retroceder y responder en primer lugar por qué hay estaciones. Sabemos desde muy temprana edad que, a lo largo del año, el planeta transita por la primavera, el verano, el otoño y el invierno.

Sabemos, también, que el clima suele cambiar en cada una de estas épocas que duran tres meses exactos. Muchos se hacen a la idea de que las estaciones no son más que el resultado del tránsito de la Tierra alrededor del Sol.

El planeta no gira en círculos alrededor de nuestra estrella, sino que dibuja una elipse. Esto significa que en algún punto del año estamos a una distancia mayor. ¿Está aquí la razón detrás de las estaciones? No. Ni de lejos.

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Es verdad que el planeta tiene un punto de menor distancia, el perihelio, que suele alcanzarse el 5 de enero. Y que hay un punto de mayor distancia al Sol, el afelio, que en 2026 llegará el 6 de julio. Como puede notarse, ninguna de estas fechas coincide con la llegada de las estaciones.

El motivo detrás de las estaciones es mucho más sutil: se debe a la inclinación de la Tierra. El globo tiene una inclinación de 23.5 grados. Hay dos movimientos relacionados con el eje del planeta:

La rotación, que nos da el día y la noche.

La precesión, que es el bamboleo del eje y que dibuja un círculo a lo largo del año.

Es este segundo movimiento el responsable de las estaciones. A lo largo del año, el globo se inclina hacia el Sol o hacia afuera del sistema solar. Es este movimiento el que nos da los solsticios y los equinoccios.

¿Qué es el solsticio de verano?

Durante un equinoccio, el planeta se ubica en un punto de equilibrio. Aunque mantiene una inclinación de 23.5 grados, en el equinoccio el eje de rotación de la Tierra no se inclina ni hacia nuestra estrella ni en la dirección opuesta.

La consecuencia inmediata es que en este momento, que ocurre dos veces al año, el día y la noche tienen la misma duración. De ahí el nombre del fenómeno, pues equinoccio proviene de la expresión latina aequinoctium, que es la unión de igual y noche.

En el equinoccio, el Sol apunta directo hacia el ecuador. Pero, debido a la inclinación del planeta, el Sol apunta hacia una latitud distinta a lo largo del año. Este movimiento tiene límites: cuando el Sol llega al punto más alto en el norte, se considera que tocó el trópico de Cáncer.

Cuando el Sol toca el punto más austral, se considera que llegó al trópico de Capricornio. Y estos dos momentos del año coinciden con dos fechas: el 21 de junio y el 21 de diciembre, el solsticio de verano boreal y el solsticio de invierno boreal.

El solsticio viene del latín Sol y statum, que significa “Sol detenido”. Esto se debe a que, cuando alcanza este punto, nuestra estrella “parece” haber detenido su trayectoria diaria en el cielo.

El solsticio de verano 2026

Este 21 de junio llegará el solsticio de verano boreal. Esto significa que comenzará el verano para el hemisferio norte. Debido a que la Tierra se inclina totalmente hacia el Sol, para los habitantes del hemisferio norte este es el día más largo del año.

En cambio, para el hemisferio sur del planeta es el fenómeno contrario. El domingo 21 de junio será el día más corto del año y, además, comenzará el invierno austral.