Solsticio de Verano: ¿Cuándo Será el Día Más Largo del 2026 y a Qué Se Debe este Fenómeno?

Se acerca el día más largo del año. Te explicamos en qué consiste el solsticio y a qué se debe este fenómeno astronómico

Solsticio de verano en Chichén ItzáEl 21 de junio será el solsticio de verano boreal, el día más largo del año. Foto: Cuartoscuro

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Este 21 de junio viviremos el solsticio de verano, el día más largo del año. Aprende sobre este fenómeno astronómico y su relación con la inclinación de la Tierra.

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