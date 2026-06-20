Granizada Viste de Blanco Planta Armadora de Vehículos en San José Chiapa, Puebla

La tarde de este viernes 19 de junio de 2026 se registró una fuerte lluvia acompañada de una granizada en calles del municipio poblano de San José Chiapa dejando postales poco vistas.

Trabajadores de la planta armadora de vehículos ubicada en dicha demarcación aprovecharon y tomaron fotos de cómo este complejo empresarial se vistió de blanco gracias a este fenómeno meteorológico.

Granizada cubre de hielo planta armadora de vehículos en San José Chiapa, Puebla

Una fuerte granizada se registró este viernes en el municipio de San José Chiapa en el estado de Puebla. Los trabajadores de la planta armadora de la zona compartieron el momento en el que el hielo caía sobre sus centros de trabajo.

Aunque el espectáculo duró apenas unos minutos, dejó imágenes dignas de una postal atípica de la demarcación. Hasta el momento, no hay información sobre alguna afectación en calles del municipio.

Inundaciones dejan 30 familias afectadas en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Las inundaciones provocadas por la fuerte lluvia que cayó el pasado 18 de junio en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma dejó un total de 30 familias afectadas.

Tras las precipitaciones, se desbordó la barranca Santa Inés ubicada en la demarcación antes mencionada, sumando daños principalmente en las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo.

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El agua se metió en algunas casas y negocios por la altura del cauce del afluente de la barranca. Por lo anterior, elementos de Protección Civil estatal y municipal realizaron labores para retirar lodo de inmuebles.

Con información de Jorge Cea

GMAZ