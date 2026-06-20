Granizada Viste de Blanco Planta Armadora de Vehículos en San José Chiapa, Puebla

Las precipitaciones caídas la tarde de este viernes dejaron imágenes poco vistas al interior y alrededores de este complejo empresarial.

Lluvia Granizada Planta Armadora de Vehículos Audi San José Chiapa PueblaFoto: José Eduardo Cruz García

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San José Chiapa se viste de blanco tras una fuerte granizada. Conoce cómo este fenómeno transformó la planta armadora de vehículos.

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