CNTE se Va de la CDMX: Anuncia Reorganización y Levantan Plantón en Oaxaca

Luego de la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 del SNTE-CNTE se determinó entrar a una nueva etapa de reorganización

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A puerta cerrada, integrantes de la Sección 22 de la CNTE decidieron levantar el plantón de 26 días en los Centros Históricos de CDMX y Oaxaca

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