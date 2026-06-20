CNTE se Va de la CDMX: Anuncia Reorganización y Levantan Plantón en Oaxaca

Esta tarde se realizó la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), donde se determinó entrar a una nueva etapa de reorganización. En N+ te decimos si la CNTE se va de la CDMX.

CNTE vota por retirarse de la CDMX

La sección 22 de la CNTE de Oaxaca votó la tarde de este viernes 19 de junio de 2026 por retirarse de la CDMX, luego de 26 días de plantón.

Al finalizar la reunión estatal, la lideresa de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE, Yenny Araceli Pérez, dio a conocer que los maestros de su agrupación que mantienen un plantón en el Centro Histórico de la capital del país regresarán a “reorganizarse y a realizar un balance” a su entidad.

Así es como el magisterio anunció una etapa de reorganización, a través de Yenny Araceli Pérez, lideresa de la sección 22 de Oaxaca de la CNTE.

“Vamos entonces, como los demás estados, a reorganizarnos, no por una cuestión de derrota porque no es de esa manera, es una situación de reorganización. Tenemos que ir a un espacio propio de nuestra combativa Sección 22 a realizar un balance de los alcances de nuestra jornada de lucha".

Aracely Pérez explicó que informará esta decisión a la Asamblea Nacional Representativa, que se realizará a las 20:00 horas de este 19 de junio en la sede nacional de la CNTE, donde se espera que otros estados definan también su permanencia en la Ciudad de México.

Levantan plantón en la CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca comenzaron esta tarde a levantar sus tiendas de campaña y retirar las lonas de los campamentos que mantienen en diversas calles del Centro Histórico.

En la esquina de las calles Bolívar y 5 de Mayo, donde se encuentran principalmente profesores provenientes de Oaxaca, los manifestantes comenzaron a retirar sus pertenencias.

En las calles de República de Uruguay y 5 de Febrero también se observó el retiro de las tiendas de tiendas de campaña. Lo mismo ocurrió en 20 de Noviembre.

Levantan plantón en Oaxaca

En tanto, los maestros que se encontraban en el Centro Histórico de la capitala oaxaqueña levantaron el plantón que mantenían desde mayo pasado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Levanta Plantón en Oaxaca tras 26 Días: Lunes Vuelven a Clases

Por la mañana y tras una marcha conmemorativa al décimo aniversario de la represión magisterial ocurrida en Nochistlán, Oaxaca, la líder de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Araceli Pérez, informó, sin dar detalles, que ya hay un ofrecimiento económico por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la CNTE Oaxaca, y que, en asamblea, se definirá el destino del recurso.

Con información de Elizabeth Mávil y Arturo Sierra

HVI