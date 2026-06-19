Cierres Viales, Inundaciones y Encharcamientos tras Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey

Debido a las intensas lluvias registradas en la entidad, diversos sectores del Área Metropolitana de Monterrey se vieron afectados con cierres viales, inundaciones y encharcamientos. Fue durante la tarde de este viernes 19 de junio cuando un cambio repentino en el clima sorprendió a los ciudadanos.

Entre los principales municipios afectados por estas intensas lluvias se encuentran Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, y Juárez. En estos puntos ya se han aplicado algunos cierres viales, así como movilización de rescatistas para ayudar a automovilistas varados.

Desbordamientos de arroyos y autos varados por lluvias

Sobre la carretera Apodaca-Juárez, conductores reportaron el desbordamiento de un arroyo, justo a la altura de la colonia Santa Anita, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El arroyo La Talaverna, en Guadalupe, también terminó desbordado.

Sobre el desnivel de la avenida Juárez, bajo la estación del metro Exposición, en Guadalupe, se registró una inundación, provocando que al menos tres vehículos se quedaran atrapados bajo el agua. De inmediato este paso fue cerrado para evitar más accidentes.

Otra inundación fue reportada sobre la avenida Universidad y Lerdo de Tejada, en San Nicolas. En este punto fueron vistos más de cinco automovilistas atrapados ante la creciente del agua por las intensas lluvias. En el lugar ya se encuentran rescatistas poniendo a salvo a los tripulantes de estos carros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automovilistas Quedan Atrapados por Inundación en Avenida Universidad en San Nicolás, Nuevo León

En la colonia Acero, ubicada en el municipio de Monterrey, vecinos reportaron una inundación, misma que dejó daños en vehículos estacionados. Hasta el momento se desconoce si el agua ingresó a los domicilios de este sector, por lo que se espera que a este punto acudan elementos de rescate.

Cierres Viales en Área Metropolitana de Monterrey por lluvias

Debido a que se siguen presentando más afectaciones, autoridades de vialidad y rescate comenzaron a cerrar varios pasos vehículares para evitar que se sigan registrando accidentes. A continuación te dejamos la lista completa: