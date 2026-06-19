Cierres Viales, Inundaciones y Encharcamientos tras Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey

Rescatistas anunciaron varios cierres viales tras las intensas lluvias registradas en diversos municipios de Nuevo León

Inundaciones en Nuevo LeónFoto: N+

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Inundaciones y cierres viales afectan el Área Metropolitana de Monterrey tras lluvias intensas. Conoce las zonas más afectadas y las medidas de seguridad que se están tomando.

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