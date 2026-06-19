Muere Mujer Tras Caerle Anuncio Derribado por Fuertes Vientos y Lluvia en San Nicolás, NL

Una mujer murió luego de que se registrara la caída de un anuncio, causando una intensa movilización de autoridades de rescate hasta la avenida Universidad, en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. El hecho se registró la tarde de este viernes 19 de junio, momento en que se registraron fuertes rachas de viento e intensas lluvias en la entidad.

Aparentemente la mujer fallecida se encontraba resguardándose de las intensas lluvias registradas en el municipio de San Nicolás, momento en que las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de un anuncio de una farmacia, mismo que cayó sobre la vícitma.

Luego de percatarse de este suceso, varios testigos pidieron de inmedaito la ayuda de los cuerpos de auxilio para ayudar a la víctima. Hasta este sitio hicieron presencia elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienas a brindarle atención médica a la afectada, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Investigan muerte de mujer tras caída de anuncio en San Nicolás

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, pero rescatistas informaron que tendría aproximadamente 54 años de edad. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este hecho, así como más datos sobre la persona fallecida.

El sitio del accidente fue resguardado por autoridades de rescate, de la Policía Municipal y Trásitos de San Nicolás. Se espera que a este lugar acudan elementos de investigación y peritos del Instituto de Criminalística y Serviciso Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes.