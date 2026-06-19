Muere Mujer Tras Caerle Anuncio Derribado por Fuertes Vientos y Lluvia en San Nicolás, NL

Los fuertes vientos registrados en la colonia Anáhuac provocaron la caída de un anuncio en una farmacia

Cae anuncio sobre personaFoto: Julio César Cano

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Una mujer fallece tras la caída de un anuncio en San Nicolás debido a intensas rachas de viento. Descubre cómo se desarrollaron los hechos este viernes en la colonia Anáhuac.

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