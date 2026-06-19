Rescatan Cuerpo de Trabajador Tras Deslave en Pedrera en Escobedo, Nuevo León

Luego de más de 24 horas de intensos trabajos de búsqueda y rescate, personal de Protección Civil del Estado de Nuevo León logró recuperar el cuerpo de Dagoberto, el trabajador que quedó sepultado tras un deslave ocurrido durante la madrugada del jueves 18 de Junio en una pedrera ubicada en el municipio de Escobedo.

Las maniobras de rescate se llevaron a cabo bajo condiciones de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno, ya que existía la posibilidad de que se registrara un nuevo derrumbe que pusiera en peligro la integridad de los rescatistas estatales.

De acuerdo con las autoridades, el equipo de montaña de Protección Civil realizó una supervisión de la zona con apoyo de un helicóptero, lo que permitió establecer una estrategia segura para poder extraer y asegurar el cuerpo de la víctima y trasladarlo a un punto sin riesgo.

Las labores de rescate permanecieron suspendidas durante gran parte de la noche del jueves debido a que no existían las garantías necesarias para que los elementos de auxilio pudieran continuar trabajando en el área afectada.

Familiares de Dagoberto solicitaron a las autoridades y a los responsables de la empresa que se actuara con mayor rapidez y respeto hacia la memoria del trabajador, pues señalaron que durante las primeras horas de la emergencia la ayuda no pudo ingresar de manera inmediata al sitio.

Según los testimonios recabados por familiares, el trabajador aún pedía auxilio mientras permanecía bajo los escombros; sin embargo, señalaron que los accesos a la pedrera permanecieron restringidos, situación que habría retrasado la entrada de los cuerpos de rescate.

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Investigan posibles responsabilidades

Tras la recuperación del cuerpo, al lugar acudieron agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deslave.

Además, trascendió que la pedrera donde ocurrió el accidente había sido sancionada meses atrás por el Gobierno del Estado de Nuevo León; sin embargo, continuaba operando al momento del deslave. Familiares también cuestionaron que la actividad dentro de la empresa continuara durante la emergencia, pues se observaba el ingreso y salida de camiones cargados con piedra caliza mientras se realizaban las labores de búsqueda.

Ahora, las autoridades deberán analizar las condiciones de seguridad bajo las que operaba el lugar y determinar si existieron omisiones o responsabilidades relacionadas con la muerte del trabajador. La familia de Dagoberto espera que las investigaciones avancen y que se esclarezca lo ocurrido, mientras finalmente podrán iniciar el proceso para despedir al trabajador que perdió la vida en este accidente ocurrido en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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