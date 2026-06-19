Rescatan Cuerpo de Trabajador Tras Deslave en Pedrera en Escobedo, Nuevo León

Luego de más de 24 horas de labores, elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron rescatar el cuerpo de trabajador que quedó sepultado tras un deslave en una pedrera de Escobedo

La pedrera donde ocurrió el accidente había sido sancionada meses atrás por el Gobierno del Estado de Nuevo LeónFoto: N+

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Tragedia en Escobedo: tras deslave, recuperan cuerpo de trabajador. Familiares exigen respuestas y justicia. ¿Hubo negligencia en la pedrera?

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