Se Registran Intensas Lluvias, Granizadas y Ráfagas de Aire en Área Metropolitana de Monterrey

La tarde de este viernes 19 de junio se registraron intensas lluvias y caída de granizo en distintos puntos del estado de Nuevo León, lo que ha provocado complicaciones en la circulación y en la movilidad de algunas zonas. Durante la tarde, las condiciones del clima cambiaron de forma repentina, por lo que sorprendieron a ciudadanos y automovilistas.

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que estas intensas lluvias y granizadas continuarán durante aproximadamente cuatro horas, por lo que pidieron a los ciudadanos mantenerse alertas y no exponerse ante este cambio climático. Rescatistas también dijeron que se mantiene un monitoreo constante desde el Centro de Operaciones de Emergencias para atender cualquier situación que se pueda presentar.

Hasta el momento, se ha informado que en el municipio de Apodaca se registran lluvias sobre la avenida Concordia y Teléfonos, donde se han presentado encharcamientos. En Escobedo, las condiciones se reportan en zonas como Arturo B. de la Garza, Sendero y avenida Juárez, además de la caída de granizo en la avenida Las Torres.

Fuertes vientos en Área Metropolitana de Monterrey

En el municipio de San Nicolás de los Garza también se reporta la presencia de lluvia en la avenida República Mexicana, donde automovilistas han tenido que reducir la velocidad para evitar accidentes. A la altura de la estación del metro Anáhuac se comenzó a registrar la caída de granizo.

Además de las precipitaciones, se han presentado ráfagas de viento en diversos puntos. En la colonia Linda Vista, en Guadalupe, un árbol cayó sobre un automóvil. Rescatistas pidieron a los ciudadanos mantenerse en sus hogares para evitar que se registren accidentes. Hasta el momento no se han reportado inundaciones en el Área Metropolitana de Monterrey.