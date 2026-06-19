Se Registran Intensas Lluvias, Granizadas y Ráfagas de Aire en Área Metropolitana de Monterrey

Un cambio repentino del clima sorprendió a cientos de ciudadanos y automovilistas en los municipios de Monterrey, San Nicolás, Escobedo y Apodaca

Lluvias Nuevo LeónFoto: N+

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Lluvias intensas y granizo sorprenden a Monterrey. Rescatistas monitorean la situación. Mantente informado sobre el clima y las recomendaciones.

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