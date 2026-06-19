Catean Casa por Investigación de Matrimonio Hallado Sin Vida en Guadalupe, Nuevo León

Este viernes 19 de junio siguieron las investigaciones para esclarecer el caso sobre la muerte de un matrimonio de adultos mayores en una residencia de la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Las autoridades de seguridad llevaron a cabo un cateo.

Agentes ministeriales del grupo de homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron a la propiedad ubicada en la calle Amplia Vista, donde se encontró sin vida a José Luis Gracia Guerra y su esposa María Margarita Montemayor, ambos de 80 años de edad, la noche del pasado miércoles 17 de junio.

Las autoridades llevaron a cabo el acordonamiento de la calle Amplia Vista donde se encuentra la vivienda, así como la misma casa donde encontraron sin vida al matrimonio de adultos mayores, para llevar a cabo el registro de la escena con el objetivo de avanzar con las indagatorias del caso.

¿Qué más de sabe del matrimonio de adultos mayores encontrados muertos?

De acuerdo con los primeros informes, José Luis Gracia Guerra era un médico anestesiólogo de 80 años de edad. Él y su esposa María Margarita Montemayor, también de 80 años de edad, fueron localizados sin vida la noche del miércoles 17 de junio al interior de una casa en la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León.

Tras reportarse el hecho y después de que se realizaran las primeras investigaciones en el lugar por parte de las autoridades de seguridad, se informó que el matrimonio de adultos mayores fueron encontrados en el área de la sala, ambos con impactos de proyectil de arma de fuego y junto a ellos se localizó un revólver.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continuaron las investigaciones con un cateo de la casa para determinar la línea de investigación y confirmar si se trató de un homicidio u otro hecho violento. Se espera que en los próximos días las autoridades den más detalles sobre los avances del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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