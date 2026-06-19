Catean Casa por Investigación de Matrimonio Hallado Sin Vida en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades continúan con las investigaciones del matrimonio de adultos mayores encontrados sin vida en la colonia Linda Vista

Cateo en vivienda por muerte de matrimonio en GuadalupeFoto: N+

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Cateo en casa de Guadalupe tras la muerte de un matrimonio de adultos mayores. Las autoridades buscan respuestas. Infórmate aquí.

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