Identifican a Pareja Hallada Sin Vida Dentro de Vivienda en Guadalupe, Nuevo León

Las autoridades dieron a conocer la identidad de la pareja que fue localizada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Gracia Guerra y María Margarita Montemayor, ambos de 80 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para esclarecer la muerte de una pareja de adultos mayores que fue encontrada sin vida la noche del miércoles dentro de su domicilio en la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como José Luis Gracia Guerra, de 80 años, y María Margarita Montemayor, también de 80 años. Ambos fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la calle Amplia Vista.

Encuentran con heridas de arma de fuego

El hallazgo fue reportado minutos después de las 21:00 horas del miércoles 17 de junio, luego de que familiares acudieran al domicilio al no lograr comunicarse con la pareja. Al ingresar al inmueble los encontraron sin signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad y emergencia.

Trascendió que ambos cuerpos fueron localizados en el área de la sala y presentaban heridas producidas por arma de fuego en la cabeza. En el lugar también fue asegurado un revólver, el cual será analizado como parte de las investigaciones.

Elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para acordonar la zona, recabar indicios y entrevistar a vecinos y familiares.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si se trató de un hecho delictivo o de otra situación, por lo que será el resultado de las indagatorias el que permita esclarecer el caso.