Identifican a Pareja Hallada Sin Vida Dentro de Vivienda en Guadalupe, Nuevo León

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Gracia Guerra y María Margarita Montemayor, ambos de 80 años de edad.

Policia de GuadalupeFoto: N+

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José Luis y María Margarita, ambos de 80 años, fueron hallados sin vida en Linda Vista. ¿Qué ocurrió en su hogar? Las autoridades investigan.

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