¿Dónde Hay Manifestación de la CNTE Hoy? Zonas Afectadas por Marcha en México

Infórmate aquí dónde hay marcha y bloqueos de la CNTE hoy, en México

Bloqueo de la CNTE en ReformaBloqueo de la CNTE en Reforma. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La CNTE sigue en huelga: marchas y bloqueos en CDMX, Oaxaca y Guerrero. Conoce las demandas y las áreas impactadas hoy.

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