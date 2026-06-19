¿Dónde Hay Manifestación de la CNTE Hoy? Zonas Afectadas por Marcha en México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue con sus movilizaciones, en México, como parte de la huelga nacional; aquí te decimos dónde hay manifestaciones de la CNTE hoy, 19 de junio de 2026, y cuáles son las zonas afectadas por las protestas, en el país.

¿Por qué la CNTE sigue manifestándose en México?

La CNTE comenzó su huelga nacional desde el 1 de junio de 2026, y a casi 20 días, sus integrantes siguen movilizándose en varios estados de la República mexicana.

Ante la falta de acuerdo con las autoridades federales, los manifestantes de la CNTE siguen demandando solución a sus peticiones, entre las que desatacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Abrogación de la Reforma Educativa de 2009.

Mientras no obtengan respuesta, los líderes de la CNTE aseguraron que seguirán realizando marchas y bloqueos.

¿Dónde hay marcha y bloqueos de la CNTE Hoy?

A continuación, en N+ te informamos en qué estados de la República mexicana hay marchas y bloqueos de la CNTE hoy.

Ciudad de México

La CNTE marchó hoy sobre Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la calle Abraham González, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, otro grupo de la CNTE bloqueó la Avenida Universidad, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marcha de la CNTE Avanza por Reforma; Estas Son las Afectaciones y Alternativas Viales

Chiapas

Integrantes de la CNTE se manifestaron hoy en la zona de La Pochota, en Chiapas, donde hubo bloqueo de vialidades.

Oaxaca

Los manifestantes de la CNTE también bloquearon hoy los accesos al Aeropuerto de Oaxaca, impidiendo el paso a los usuarios hacia la terminal aérea.

Bloqueo en la terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Santa María del Tule.

Bloqueo en la caseta Huitzo, en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

Cabe destacar que la Sección 22 de Oaxaca planteó levantar el paro nacional y continuar con las mesas de diálogo con el Gobierno federal, y así poder reanudar las clases en las escuelas, medida que será determinada en las próximas horas.

Guerrero

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon por la costera Miguel Alemán, en Acapulco, desde Playa Papagayo rumbo al Centro Internacional Acapulco, donde continuarán con su protesta de hoy.

Al pasar por la plaza Galerías Diana, los manifestantes realizaron pintas en letras decorativas de la fachada del establecimiento.

RMT