Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 19 de Junio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.
04:00 horas: Reducción de carriles en el Libramiento Oriente de Saltillo, km 15, dirección Monterrey, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).
05:03 horas: En la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 59, circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
05:13 horas: Lluvia ligera en la autopista Chamapa-Lechería. Autoridades pidieron disminuir la velocidad y manejar con precaución.
06:14 horas: Cierre a la circulación en el Libramiento Oriente de Saltillo, km 15, dirección Monterrey, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
06:29 horas: En la autopista México-Querétaro, km 149, dirección CDMX, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
06:43 horas: En la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 224, dirección Acapulco, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
07:00 horas: En la autopista México-Querétaro, km 89, dirección CDMX, reducción de carriles en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (volcadura de camión de carga).
08:18 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 108+100, de la carretera Matehuala-Saltillo.
08:24 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación en el Km 015+100, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (Libre), por accidente.
08:29 horas: Cierre parcial de circulación por accidente en Veracruz, cerca del Km 116+000 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, dirección Tamaulipas.
09:13 horas: En la Ciudad de México, cierre parcial de circulación por accidente en el Km 020+300, de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la localidad de San Mateo Xalpa, dirección CDMX.
09:47 horas: Presencia de personas cerca del Km 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, en la caseta de Cobro Morfin Chávez. Sin afectación a la circulación.
10:16 horas: En el aeropuerto de Oaxaca, cierre total al acceso principal del interior de la terminal aérea, por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.
10:27 horas: En Zacatecas, presencia de personas cerca del Km 098+450, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a inmediaciones de la Caseta de Cobro Osiris.
10:38 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 203+500, de la carretera Sonoyta-San Luis Río colorado, en la Caseta de Cobro Mexicali-SLRC.
10:44 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 187+200, de la carretera Hermosillo-Nogales, en la Caseta de Cobro Magdalena de Kino, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.
10:48 horas: En Guerrero, presencia de personas cerca del Km 062+000, de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, en la Caseta de Cobro No. 03, Iguala, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.
10:57 horas: En Chiapas, cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del Km 006+000, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, a la altura de la Col. Los Ranchos.
11:47 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 195+300, de la carretera Los Mochis-Cd. Obregón, en la Caseta de Cobro No. 149, Fundición, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.