Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 19 de Junio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este viernes

Accidente en la carretera Querétaro-León este 19 de junio de 2026. Foto: X @GN_CarreterasAccidente en la carretera Querétaro-León este 19 de junio de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: cierres en autopistas de México hoy por accidentes y clima. Consulta las vías afectadas y planea tu ruta con anticipación.

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