Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 19 de Junio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 19 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este viernes:

04:00 horas: Reducción de carriles en el Libramiento Oriente de Saltillo, km 15, dirección Monterrey, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).

05:03 horas: En la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 59, circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

05:13 horas: Lluvia ligera en la autopista Chamapa-Lechería. Autoridades pidieron disminuir la velocidad y manejar con precaución.

06:14 horas: Cierre a la circulación en el Libramiento Oriente de Saltillo, km 15, dirección Monterrey, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

06:29 horas: En la autopista México-Querétaro, km 149, dirección CDMX, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

06:43 horas: En la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 224, dirección Acapulco, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

07:00 horas: En la autopista México-Querétaro, km 89, dirección CDMX, reducción de carriles en la gasa de incorporación a la Autopista Arco Norte, por atención de accidente (volcadura de camión de carga).

08:18 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 108+100, de la carretera Matehuala-Saltillo.

08:24 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación en el Km 015+100, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (Libre), por accidente.

08:29 horas: Cierre parcial de circulación por accidente en Veracruz, cerca del Km 116+000 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, dirección Tamaulipas.

09:13 horas: En la Ciudad de México, cierre parcial de circulación por accidente en el Km 020+300, de la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la localidad de San Mateo Xalpa, dirección CDMX.

09:47 horas: Presencia de personas cerca del Km 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, en la caseta de Cobro Morfin Chávez. Sin afectación a la circulación.

10:16 horas: En el aeropuerto de Oaxaca, cierre total al acceso principal del interior de la terminal aérea, por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

10:27 horas: En Zacatecas, presencia de personas cerca del Km 098+450, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a inmediaciones de la Caseta de Cobro Osiris.

10:38 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 203+500, de la carretera Sonoyta-San Luis Río colorado, en la Caseta de Cobro Mexicali-SLRC.

10:44 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 187+200, de la carretera Hermosillo-Nogales, en la Caseta de Cobro Magdalena de Kino, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.

10:48 horas: En Guerrero, presencia de personas cerca del Km 062+000, de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, en la Caseta de Cobro No. 03, Iguala, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.

10:57 horas: En Chiapas, cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del Km 006+000, de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, a la altura de la Col. Los Ranchos.

11:47 horas: En Sonora, presencia de personas cerca del Km 195+300, de la carretera Los Mochis-Cd. Obregón, en la Caseta de Cobro No. 149, Fundición, sin afectación a la circulación ni cobro de peaje.

SPB