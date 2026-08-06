Movilidad

Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 6 de Agosto de 2026

Este jueves, hay afectaciones en distintos tramos carreteros; te contamos en dónde para que tomes tus precauciones

Autos en medio del tránsitoVarios autos atorados en medio del tránsito. Foto: Cuartoscuro
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