Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 6 de Agosto de 2026

Si tienes que llegar a algún compromiso y vas a viajar en carretera toma en cuenta que hay bloqueos en ciertos tramos, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres hoy, 6 de agosto de 2026.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportaron que este día hay afectaciones debido a vehículos con fallas mecánicas y accidentados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Jueves 6 de Agosto 2026 en CDMX y Edomex?

Lista de autopistas con cierres este jueves

5:58 horas: en el kilómetro (km) 73 de la Autopista Las Choapas-Ocozocoautla se restableció la circulación en ambos sentidos tras un accidente que se registró en este tramo.

6:01 horas: en el km 87 de la Autopista Córdoba-Veracruz sigue la reducción de carriles por la falla de un tractocamión.

6:04 horas: en ambos sentidos del km 171 de la Autopista Tehuacán-Oaxaca hay circulación intermitente debido a las labores para retirar un vehículo luego de un accidente.

8:24 horas: hay circulación intermitente en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 171, porque ocurrió un accidente y llevan a cabo para retirar la unidad siniestrada.

10:04 horas: se reportó cierre a la circulación en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, en el km 17, donde ocurrió un accidente.

FBPT