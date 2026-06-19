Sam Smith Suma Conciertos en Guadalajara: Fechas, Preventa y Boletos de su Gira Be Free

El cantante británico Sam Smith regresa a México con su gira mundial Be Free, y Guadalajara tendrá su propia noche.

El Auditorio Telmex recibirá al artista el próximo 14 de agosto de 2026 en lo que promete ser uno de los conciertos más esperados del año en la Perla Tapatía.

¿Cuándo y cómo comprar los boletos?

La venta de boletos arranca el 22 de junio con acceso diferenciado según el tipo de fan:

Venta Little Sailors: 22 de junio a las 10:00 AM (exclusiva para miembros del fan club oficial)

Venta Sam Smith: 22 de junio a las 11:00 AM

Gran Venta HSBC: 23 y 24 de junio a las 11:00 AM (para tarjetahabientes del banco)

Venta General: 25 de junio a las 11:00 AM

Si quieres asegurar tu lugar antes de que abra la venta general, puedes registrarte en el siguiente enlace para acceder a las preventas de fans: drop.cobrand.com/d/samsmith/tbfgdl

La gira que cierra un capítulo

Be Free es la gira con la que Sam Smith celebra su más reciente era musical, llevando al escenario un show cargado de emoción, producción de alto impacto y los grandes éxitos de su carrera, desde Stay With Me hasta sus más recientes lanzamientos. El Auditorio Telmex, con su capacidad y acústica, es el marco ideal para una noche de este tamaño.

Los boletos se esperan con alta demanda, por lo que se recomienda estar listo desde el primer minuto de la preventa que corresponda a tu perfil.