¿Aumentan los Intereses?: Monte de Piedad Aclara qué Pasa con Tu Contrato Durante la Huelga

El Nacional Monte de Piedad aclaró el impacto que tiene la huelga en los contratos de empeño y en el cobro de intereses, ante las dudas de los usuarios sobre posibles cargos adicionales o modificaciones en sus adeudos.

De acuerdo con la institución, los clientes no tendrán que cubrir costos extra por el simple hecho de que las operaciones se encuentren afectadas, siempre y cuando realicen sus pagos dentro de las fechas previstas en su contrato. Es decir, el paro laboral no implica un incremento automático en los intereses ni en las condiciones originalmente pactadas.

La aclaración detalla que quienes ya realizaron el pago correspondiente a su desempeño no deberán realizar ningún desembolso adicional, ya que el contrato se considera cubierto en los términos establecidos inicialmente.

En contraste, los usuarios que no han cumplido con sus pagos en tiempo y forma deberán cubrir los intereses generados durante el periodo correspondiente, conforme a lo estipulado en su contrato de empeño. Esto incluye los refrendos o pagos periódicos necesarios para mantener vigente el préstamo.

El Monte de Piedad subrayó que los clientes con contratos activos deben continuar realizando sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado, utilizando los canales habituales de pago, sin que esto implique cargos adicionales distintos a los ya establecidos en sus condiciones originales.

La institución precisó que no se aplicarán intereses extra a los empeños que se mantengan al corriente o que respeten su fecha de vencimiento, incluso si esta ha sido extendida mediante refrendos autorizados.

Sin embargo, advirtió que si el cliente opta por utilizar una extensión en la fecha de comercialización, los intereses se generarán de manera diaria, de acuerdo con la tasa correspondiente al producto contratado.

Monte de Piedad: ¿Cómo realizar los pagos para no generar intereses?

Para realizar pagos, el Monte de Piedad mantiene habilitadas distintas opciones. Entre ellas, el pago en línea a través de “Mi Monte Web” y la aplicación “Mi Monte App”, donde los usuarios pueden gestionar sus contratos, realizar abonos o recuperar sus prendas utilizando tarjeta de débito o crédito.

También está disponible la opción de transferencia bancaria mediante SPEI, generando una referencia y cuenta CLABE desde la plataforma digital. Además, los pagos pueden efectuarse de forma presencial en sucursales, tiendas OXXO o instituciones bancarias autorizadas como Citibanamex.

Con ello, la institución busca dar certeza a los usuarios sobre la continuidad de sus contratos durante la huelga y evitar confusiones respecto al cobro de intereses o posibles cargos adicionales.