¿Aumentan los Intereses?: Monte de Piedad Aclara qué Pasa con Tu Contrato Durante la Huelga

La institución precisó que los clientes deberán cubrir los intereses normales en caso de retrasos en sus pagos

Huelga en Monte de Piedad. Foto: CuartoscuroHuelga en Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

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¿Huelga en Monte de Piedad? No te preocupes, si pagas a tiempo, no habrá intereses extra. Descubre cómo mantener tus pagos al día y evitar cargos adicionales.

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