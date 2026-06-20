Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 20 de Junio 2026

A continuación, te presentamos el reporte actualizado de carreteras con cierres, accidentes, carga vehicular y presencia de manifestantes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy. Foto: CuartoscuroCarreteras Bloqueadas en México Hoy. Foto: Cuartoscuro

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¿Viajas hoy? Infórmate sobre cierres y tráfico en las carreteras de México. La Guardia Nacional y Capufe actualizan el estado vial. Conduce con precaución.

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