Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 20 de Junio 2026

Consulta las afectaciones viales registradas hoy sábado 20 de junio en carreteras y autopistas del país, así como las marchas, bloqueos y movilizaciones programadas en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias vías presentan cierres parciales, tránsito lento y restricciones a la circulación, principalmente debido a accidentes viales y trabajos de atención a incidentes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución, verificar las condiciones de las rutas antes de salir y considerar alternativas para evitar demoras durante sus traslados.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE), donde se actualiza de manera constante el estado de las principales vialidades del país.

A continuación, te presentamos el reporte actualizado de carreteras con cierres, accidentes, carga vehicular y presencia de manifestantes para este sábado.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

09:20 horas. En Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 103+500, de la carretera Zacatecas-Saltillo, a altura del municipio de San Felipe, con Dir. a San Antonio de la Rosa. Atienda indicación vial.

09:02 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 089+600, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, a altura del municipio de Cosamaloapan, con Dir. a Cosoleacaque. Atienda indicación vial.

09:18 horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal.

08:04 horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal.

07:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 207, dirección Cd Mendoza. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (trasvase de carga). Maneja con precaución.

07:28 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 33, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 33, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

06:41 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 207, dirección Cd Mendoza. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de camión de carga).

05:46 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 107. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

06:26 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Libramiento Amecameca - Nepantla, registra neblina densa. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.