Luto en La Casa de los Famosos: Muere Madre de un Exparticipante del Reality Show

La Casa de los Famosos México está de luto. Este sábado 20 de junio 2026 se ha confirmado que murió la madre de uno de sus participantes más recordados.

A través de Instagram, el actor Jorge Losa, quien formó parte de los habitantes de la primera temporada del reality show, compartió algunas fotos junto a su madre y un conmovedor mensaje en el que da a conocer el fallecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jorge Losa Presenta en Despierta el Sencillo ‘Ya No Creo en Tus Lo Siento’

Muere madre de Jorge Losa

El actor y cantante agradeció a su madre por las enseñanzas y la fuerza que siempre le inculcó.

"Angeles: No hubo mejor nombre para ti mamá. Gracias por tu fuerza, corazón y alma que fueron los que te hicieron seguir regañándome por tus cosas hasta el último día…

"Jamás hubiera pensado que un regaño me haría sacar una sonrisa desde el alma, y todo porque hubiera dado todo el dinero del mundo porque hubieras podido seguir haciéndolo por muchos años más", dice al inicio del mensaje.

El texto estuvo acompañado por fotos juntos y videos de momentos que Losa compartió con su mamá.

"Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro que así es", agregó.

A su publicación respondieron compañeros de la televisión como Iván Amozurrutia, Chris Pascal y Marcus Ornellas.

"Abrazo fuerte, mi querido Jorge! En paz descanse tu querida mami. Lo siento mucho, amigo", escribió Latin Lover.

¿Quién es Jorge Losa?

Jorge Losa es un actor y modelo español que vive y realiza su carrera profesional en México.

Es famoso por su participación en varias producciones de la televisión mexicana como la telenovela 'Juegos de Amor y Poder ', el programa 'Guerreros' y 'La Casa de los Famosos México'.