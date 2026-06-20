Luto en La Casa de los Famosos: Muere Madre de un Exparticipante del Reality Show

A través de Instagram, el exhabitante de La Casa de los Famosos dedicó algunas palabras al legado de su madre.

Jorge Losa, ex habitante de La Casa de los Famosos, está de lutoFoto: Facebook Jorge Losa
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