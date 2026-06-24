¿Cómo Se Llaman los Esquites en Aguascalientes y Por Qué Cambian de Nombre según la Región?

El esquite cambia de nombre según la región de México, aunque su base es el maíz con variaciones en ingredientes.

¿Cómo Se Llaman los Esquites en Aguascalientes?. Foto: N+¿Cómo Se Llaman los Esquites en Aguascalientes?. Foto: N+

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¿Sabías que en Aguascalientes los esquites se llaman chascas? Descubre por qué este antojito cambia de nombre según la región y no te quedes con las ganas en tu próximo viaje.

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