¿Cómo Se Llaman los Esquites en Aguascalientes y Por Qué Cambian de Nombre según la Región?

Si vas a Aguascalientes con antojo de un elote desgranado con mayonesa, queso y chile, te pasamos un consejo: no pidas un esquite porque nadie te va a entender. En este estado, el famoso antojito popular tiene un nombre único que confunde a los visitantes, pero que es toda una tradición local.

Para comer un elote en vaso ahí, tienes que pedir una chasca. La forma en que nació esta palabra es muy curiosa y existen dos versiones populares que explican su origen.

Por un lado, está el origen comercial. En la década de 1970, una conocida empresa local de alimentos congelados llamada "La Huerta" abrió puestos llamados "Chaska Frutas", donde se volvió muy famosa la venta de elote en vaso.

Por otra parte, existe la versión onomatopéyica; una leyenda popular dice que el nombre nació por el sonido "chas-cuas" que hacen los vendedores al momento de raspar y desgranar el maíz.

¿Por Qué Cambian de Nombre según la Región?

El nombre del esquite cambia según la región de México porque, aunque la base siempre es el maíz, la receta varía ligeramente y cada estado adaptó el antojito a su propio dialecto local. De hecho, la palabra original proviene del náhuatl ízquitl, que significa "tostar en comal".

La forma en la que debes pedir este manjar varía dependiendo del mapa en donde te encuentres:

Esquite: En el centro y sur del país, incluyendo el Estado de México y la CDMX.

Elote en vaso: En estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.

Trolelote / Troles: En Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y partes de Veracruz.

Chasca / Chaskas: En Aguascalientes y sus zonas aledañas.

Vasolote: En el estado de Michoacán.

Coctel de elote: En Baja California y Sonora.

Además del nombre, la preparación también cambia según la geografía. Mientras que en el centro del país lo común es hervirlos con epazote, cebolla y chile, en otros estados prefieren freírlos con mantequilla e incluso servirlos con ingredientes extra como tocino o champiñones.